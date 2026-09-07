Ma dove vedere Cagliari Lecce in tv e streaming ? La partita sarà disponibile in esclusiva su DAZN.

Dove vedere Cagliari Lecce in tv

Cagliari-Lecce sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN a partire dalle ore 18.30. La sfida della terza giornata non rientra quindi tra gli incontri trasmessi in co-esclusiva da Sky e non sarà disponibile sui canali Sky Sport né attraverso NOW.

Gli abbonati a DAZN potranno vedere la partita sul televisore utilizzando l’applicazione della piattaforma sulle Smart TV compatibili, oltre che attraverso i dispositivi che consentono di accedere a DAZN sul proprio schermo.

Dove vedere Cagliari Lecce in streaming

Per chi preferisce seguire l’incontro attraverso internet, Cagliari-Lecce sarà visibile in streaming su DAZN. La piattaforma permette di accedere alla diretta tramite la propria applicazione o il sito utilizzando, a seconda del piano sottoscritto, computer, smartphone, tablet e gli altri dispositivi compatibili.

Per assistere alla gara sarà necessario effettuare l’accesso con un account che disponga di un abbonamento DAZN comprendente la Serie A. Il match rappresenta una delle 380 partite del massimo campionato disponibili sulla piattaforma nella stagione 2026/27.

Dove vedere Cagliari Lecce in tv e streaming gratis

Per chi cerca dove vedere Cagliari-Lecce in tv e streaming gratis, la risposta è che non sarà possibile seguire gratuitamente e legalmente l’intera partita in diretta. Cagliari-Lecce è infatti un’esclusiva DAZN e per assistere ai 90 minuti sarà necessario disporre di un abbonamento alla piattaforma.

Cagliari Lecce, quando si gioca

L’appuntamento con Cagliari-Lecce è fissato per lunedì 7 settembre 2026 alle ore 18.30 all’Unipol Domus di Cagliari. La sfida sarà valida per la terza giornata della Serie A 2026/27, ricca di big match.

Nelle ultime sfide di Serie A tra Cagliari e Lecce, tre successi a testa e cinque pareggi. Tuttavia, i rossoblù hanno vinto due delle tre gare più recenti contro i giallorossi (1P), tante vittorie quante nelle precedenti nove. Il Lecce è però imbattuto in quattro delle ultime cinque trasferte in Sardegna.