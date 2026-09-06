Europei pallavolo femminile, oggi la finale Italia-Turchia:le Azzurre cercano il Triplete

A un passo dall’impresa. L’Italia centra la sesta finale europea della storia e oggi alle 18 può inseguire il quarto titolo continentale al femminile (2007, 2009 e 2021 i precedenti) ma soprattutto può diventare la seconda nazionale a detenere contemporaneamente i titoli olimpico, mondiale ed europeo. Finora solo l’Unione Sovietica dal 1968 al 1972 e di nuovo dal 1988 al 1991, come spiega La Gazzetta dello Sport.

Alle ragazze di Julio Velasco sono serviti 98 minuti per piegare la resistenza della Polonia, e raggiungere la Turchia in finale. Oggi alle 18 alla Sinan Erdem Sports Hall ci saranno oltre 15.000 spettatori a spingere la squadra di casa.