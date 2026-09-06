Numeri record per il GP d'Italia: indotto in crescita a 208 milioni

Numeri record per il Gran Premio di Monza. Un indotto di 208 milioni di euro, piu’ 8% sul 2025, 365.000 spettatori all’autodromo, risorse importanti per Monza e la Brianza, per l’area metropolitana di Milano, Utilita’ per tutti i settori, dalla ricettivita’ alla ristorazione, allo shopping”. Lo ha detto il ministro del turismo, Gianmarco Mazzi, in occasione del Gran Premio d’Italia all’Autodromo di Monza.

“Altissima percentuale di pubblico internazionale, oltre il 64% proveniente da 69 Paesi del mondo, in particolare Germania, Svizzera, Regno Unito, Polonia e Francia. Ecco la forza dei grandi eventi sportivi e del turismo ad essi collegato. Grazie al Presidente dell’Aci-Automobile Club d’Italia Geronimo La Russa e ai suoi collaboratori per questi risultati straordinari dopo appena un anno di mandato”, ha detto Mazzi.