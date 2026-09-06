Lautaro miglior bomber straniero dell'Inter in Serie A. La classifica in campionato e in generale

Con la doppietta al Napoli Lautaro Martinez ha raggiunto quota 134 gol in Serie A con la maglia dell?Inter. Un livello che gli ha permesso di superare Istvan Nuers diventando il miglior bomber straniero in nerazzurro e di issarsi in terza posizione dietro a Giuseppe Meazza e Benito Lorenzi

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Con la doppietta al Napoli Lautaro Martinez ha raggiunto quota 134 gol in Serie A con la maglia dell?Inter. Un livello che gli ha permesso di superare Istvan Nuers diventando il miglior bomber straniero in nerazzurro e di issarsi in terza posizione dietro a Giuseppe Meazza e Benito Lorenzi, che è ormai nel mirino del giocatore argentino.

GIOCATORE

GOL SEGNATI

PRESENZE

MEDIA GOL/PARTITA

1. Giuseppe Meazza

284

408

0,7

2. Alessandro Altobelli

209

466

0,45

3. Lautaro Martinez

177

379

0,46

4. Roberto Boninsegna

171

287

0,6

5. Sandro Mazzola

161

565

0,28

6. Luigi Cevenini III

158

190

0,83

7. Benito Lorenzi

143

314

0,46

8. Istvan Nyers

133

182

0,73

9. Mauro Icardi

124

219

0,57

10. Christian Vieri

123

190

0,65

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Per quanto concerne lasola Serie A questa èi nvece la graduatoria nelle prime cinque posizioni:

  1. Giuseppe Meazza, 197 gol
  2. Benito Lorenzi, 138 gol
  3. Lautaro Martinez, 134 gol
  4. Istvan Nyers, 133 gol
  5. Alessandro Altobelli, 128 gol

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Inter