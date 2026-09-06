Con la doppietta al Napoli Lautaro Martinez ha raggiunto quota 134 gol in Serie A con la maglia dell?Inter. Un livello che gli ha permesso di superare Istvan Nuers diventando il miglior bomber straniero in nerazzurro e di issarsi in terza posizione dietro a Giuseppe Meazza e Benito Lorenzi, che è ormai nel mirino del giocatore argentino.