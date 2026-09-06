Con la doppietta al Napoli Lautaro Martinez ha raggiunto quota 134 gol in Serie A con la maglia dell?Inter. Un livello che gli ha permesso di superare Istvan Nuers diventando il miglior bomber straniero in nerazzurro e di issarsi in terza posizione dietro a Giuseppe Meazza e Benito Lorenzi, che è ormai nel mirino del giocatore argentino.
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GIOCATORE
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GOL SEGNATI
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PRESENZE
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MEDIA GOL/PARTITA
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1. Giuseppe Meazza
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284
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408
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0,7
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2. Alessandro Altobelli
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209
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466
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0,45
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3. Lautaro Martinez
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177
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379
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0,46
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4. Roberto Boninsegna
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171
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287
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0,6
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5. Sandro Mazzola
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161
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565
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0,28
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6. Luigi Cevenini III
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158
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190
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0,83
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7. Benito Lorenzi
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143
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314
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0,46
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8. Istvan Nyers
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133
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182
|
0,73
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9. Mauro Icardi
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124
|
219
|
0,57
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10. Christian Vieri
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123
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190
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0,65
Per quanto concerne lasola Serie A questa èi nvece la graduatoria nelle prime cinque posizioni:
- Giuseppe Meazza, 197 gol
- Benito Lorenzi, 138 gol
- Lautaro Martinez, 134 gol
- Istvan Nyers, 133 gol
- Alessandro Altobelli, 128 gol