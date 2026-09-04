Malagò in Parlamento: audizione alla Camera sulla crisi del calcio italiano

Giovedì 10 settembre, alle 14, si svolgerà in commissione Cultura della Camera l’audizione del presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Giovanni Malagò, sulla crisi e le prospettive del calcio italiano. Un appuntamento che arriva in una fase particolarmente delicata per il movimento, alle prese con la terza mancata qualificazione consecutiva della Nazionale ai Mondiali e con la necessità di ripensare struttura, formazione e competitività dell’intero sistema.
Per Malagò, alla guida della FIGC dallo scorso giugno, si tratta di una delle sfide più complesse della sua lunga carriera ai vertici dello sport italiano. Dopo tre mandati alla presidenza del CONI, Malagò si trova ora a misurarsi con una delle principali emergenze dello sport italiano: rilanciare il calcio e restituire competitività a un movimento che, dalla Nazionale al settore giovanile, attraversa una fase di profonda trasformazione.
Il suo approdo in FIGC non è iniziato però nel migliore dei modi, con le dimissioni premature di Maldini e Leonardo in seguito al “caso Pirlo” che hanno portato alla scelta poi di Roberto Mancini come ct della Nazionale (nonostante la Serie A premesse per Antonio Conte) e Claudio Ranieri come direttore tecnico, e alla scelta di Diana Bianchedi come capodelegazione.
Terremoti di cui la Nazionale non necessita, ora che deve affrontare le prime sfide di UEFA Nations League, fondamentali per il ranking e rilanciare un team che sta vivendo un periodo nero. La prossima sosta nazionali sarà infatti dal 25 settembre al 5 ottobre, allungata rispetto agli anni scorsi, e vedrà il nuovo debutto di Mancini.
Le partite in programma in questa finestra sono:
- Italia-Belgio: venerdì 25 settembre 2026, ore 20.45 – Stadio Olimpico di Roma
- Turchia-Italia: lunedì 28 settembre 2026, ore 20.45 – Sede da definire
- Francia-Italia: venerdì 2 ottobre, ore 20.45 – Stade de France, Saint-Denis
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- Italia-Turchia: lunedì 5 ottobre, ore 20.45 – Stadio Renato Dall’Ara di Bologna