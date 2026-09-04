Malagò in Parlamento: audizione alla Camera sulla crisi del calcio italiano

Giovedì 10 settembre, alle 14, si svolgerà in commissione Cultura della Camera l’ audizione del presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) , Giovanni Malagò, sulla crisi e le prospettive del calcio italiano . Un appuntamento che arriva in una fase particolarmente delicata per il movimento, alle prese con la terza mancata qualificazione consecutiva della Nazionale ai Mondiali e con la necessità di ripensare struttura, formazione e competitività dell’intero sistema.

Il suo approdo in FIGC non è iniziato però nel migliore dei modi, con le dimissioni premature di Maldini e Leonardo in seguito al “caso Pirlo” che hanno portato alla scelta poi di Roberto Mancini come ct della Nazionale (nonostante la Serie A premesse per Antonio Conte) e Claudio Ranieri come direttore tecnico, e alla scelta di Diana Bianchedi come capodelegazione.

Terremoti di cui la Nazionale non necessita, ora che deve affrontare le prime sfide di UEFA Nations League, fondamentali per il ranking e rilanciare un team che sta vivendo un periodo nero. La prossima sosta nazionali sarà infatti dal 25 settembre al 5 ottobre, allungata rispetto agli anni scorsi, e vedrà il nuovo debutto di Mancini.

Le partite in programma in questa finestra sono: