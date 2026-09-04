Quanto ha speso il Bologna sul mercato estivo? Saldo e impatto sul bilancio

Quanto ha speso il Bologna sul mercato estivo 2026? Alla chiusura della sessione dei trasferimenti, il club rossoblù ha fatto registrare un impatto ampiamente positivo sul conto economico tra entrate e uscite, pari a 77,95 milioni di euro. Secondo le stime di Calcio e Finanza, i nuovi innesti hanno comportato maggiori costi per circa 21,78 milioni di euro, mentre le operazioni in uscita – tra plusvalenze, ricavi dai prestiti e risparmi – hanno prodotto benefici complessivi stimati in 99,73 milioni.

Il risultato fotografa una sessione nella quale il Bologna ha soprattutto monetizzato il valore costruito negli ultimi anni. Il club – che si è trovato fuori dalle coppe europee dopo due anni tra Champions ed Europa League – ha salutato infatti alcuni dei principali protagonisti della rosa, a partire da Santiago Castro, Jhon Lucumí e Jonathan Rowe, limitando parallelamente gli investimenti immediati per sostituirli e ricorrendo anche a prestiti e formule con eventuali riscatti futuri.

Contestualmente, il saldo dei trasferimenti in termini di soli cartellini è stato positivo per 74 milioni di euro. Considerando il perimetro adottato nell’analisi di Calcio e Finanza, le principali cessioni hanno prodotto 92 milioni di euro di incassi, a fronte di circa 18 milioni di investimenti nei cartellini. Saldo dei trasferimenti e impatto sul bilancio misurano però due elementi differenti: il primo mette a confronto il valore dei cartellini acquistati e ceduti, mentre il secondo considera gli effetti sul conto economico tra ammortamenti, stipendi, plusvalenze, prestiti e risparmi generati dalle partenze.