Da Hojlund ad Akanji, da Ramos a Bremer: i calciatori più costosi a bilancio in Serie A

Quanto costa ogni anno un singolo calciatore nei conti di un club? E quali sono i giocatori che impattano maggiormente sui bilanci delle società in questa stagione? Per scoprirlo, Calcio e Finanza ha stilato una classifica prendendo in considerazione l’impatto a bilancio dei giocatori dei club di Serie A, che comprende il loro stipendio al lordo, sia la quota ammortamento relativa al cartellino o l’eventuale costo del prestito per la stagione 2026/27. La somma di queste due voci restituisce il costo sostenuto da un club per un giocatore tra il 1° luglio 2026 e il 30 giugno 2027.
Partiamo da un dato complessivo: i primi 10 giocatori più costosi a bilancio sommano costi per complessivi 182,2 milioni di euro, in calo rispetto ai 191 milioni della passata stagione, quando il dato era spinto dalla presenza di Dusan Vlahovic, il cui costo superava i 41 milioni. Al primo posto di questa particolare graduatoria troviamo l’attaccante del Napoli Rasmus Hojlund. In particolare, il calciatore danese pesa sul bilancio del club partenopeo per oltre 26,8 milioni di euro nel 2026/27. Nel dettaglio, l’ammortamento impatta per oltre 17 milioni di euro perché il Napoli capitalizza i costi dei cartellini a quote decrescenti (con un costo più alto nei primi anni di contratto) e Hojlund si trova nella prima stagione post riscatto.
Un sistema che da un lato appesantisce i costi nel breve periodo, mentre dall’altro consente di registrare plusvalenze più alte anche in caso di cessione dopo poco tempo. Alle spalle di Hojlund troviamo un altro attaccante, ovverosia Gonçalo Ramos. Sui valori del centravanti del Milan pesa una quota ammortamento elevata, legata all’investimento più oneroso della storia per il club rossonero: 74 milioni di euro.
Sul terzo gradino del podio, invece, troviamo Douglas Luiz, rientrato alla Juventus dopo una stagione in prestito tra Nottingham Forest e Aston Villa. Spalletti ha deciso di puntare nuovamente sul brasiliano, accogliendolo in rosa. In questo modo il costo dello stipendio del giocatore è nuovamente sostenuto dalla società piemontese e porta il centrocampista fino alla terza posizione a quasi 17,9 milioni di euro.
Calciatori più costosi Serie A, la classifica del 2026/27
|CALCIATORE
|CLUB
|STIPENDIO LORDO
|AMMORTAMENTO
|TOTALE
|Hojlund
|Napoli
|9.250.000 €
|17.600.000 €
|26.850.000 €
|Ramos
|Milan
|9.250.000 €
|14.800.000 €
|24.050.000 €
|Douglas Luiz
|Juventus
|9.250.000 €
|8.605.750 €
|17.855.750 €
|Kolo Muani
|Juventus
|10.175.000 €
|7.600.000 €
|17.775.000 €
|Lautaro Martinez
|Inter
|16.650.000 €
|1.102.412 €
|17.752.412 €
|Koopmeiners
|Juventus
|5.895.000 €
|10.877.750 €
|16.772.750 €
|Bremer
|Juventus
|9.250.000 €
|6.916.250 €
|16.166.250 €
|Moreira
|Milan
|5.550.000 €
|10.000.000 €
|15.550.000 €
|Barella
|Inter
|12.025.000 €
|2.979.161 €
|15.004.161 €
|Akanji
|Inter
|6.899.000 €
|7.500.000 €
|14.399.000 €
A seguire c’è un altro calciatore della Juventus: Randal Kolo Muani, acquistato quest’anno dal club bianconero e di ritorno dopo avere giocato a Torino nel 2024/25. La top 5 si chiude con il primo dei tre calciatori dell’Inter: il capitano Lautaro Martinez. L’argentino porta con sé una quota di ammortamento ormai molto bassa, ma lo stipendio a livello lordo supera i 16 milioni di euro.
Nella top 10, inoltre, trovano spazio Teun Koopmeiners e Gleison Bremer (anche loro tra le fila della Juventus), il nuovo acquisto del Milan Diego Moreira e altri due giocatori dell’Inter: Niccolò Barella e Manuel Akanji. Nel caso di Barella a pesare è lo stipendio lordo, mentre Akanji distribuisce il proprio peso sui conti nerazzurri in maniera equilibrata tra salario e ammortamento.
Calciatori più costosi Serie A, le cifre dei top club
Costi quindi particolarmente rilevanti per i club legati a questi giocatori, ma quanto valgono rispetto ai costi della rosa complessivi? In tal senso, prendendo un calciatore per big, il solo Hojlund ad esempio pesa per circa il 12,2% sui costi complessivi della rosa del Napoli. Allargando l’analisi anche alle altre squadre, Ramos ha un impatto pari a circa il 10,8% rispetto ai costi complessivi della squadra per il Milan, mentre Lautaro vale l’8,1% dei costi dell’Inter. Più indietro troviamo invece Douglas Luiz, che rappresenta quasi il 6,9% dei costi della rosa della Juventus.