Da Hojlund ad Akanji, da Ramos a Bremer: i calciatori più costosi a bilancio in Serie A

Quanto costa ogni anno un singolo calciatore nei conti di un club? E quali sono i giocatori che impattano maggiormente sui bilanci delle società in questa stagione? Per scoprirlo, Calcio e Finanza ha stilato una classifica prendendo in considerazione l’impatto a bilancio dei giocatori dei club di Serie A, che comprende il loro stipendio al lordo, sia la quota ammortamento relativa al cartellino o l’eventuale costo del prestito per la stagione 2026/27. La somma di queste due voci restituisce il costo sostenuto da un club per un giocatore tra il 1° luglio 2026 e il 30 giugno 2027.

Partiamo da un dato complessivo: i primi 10 giocatori più costosi a bilancio sommano costi per complessivi 182,2 milioni di euro, in calo rispetto ai 191 milioni della passata stagione, quando il dato era spinto dalla presenza di Dusan Vlahovic, il cui costo superava i 41 milioni. Al primo posto di questa particolare graduatoria troviamo l’attaccante del Napoli Rasmus Hojlund. In particolare, il calciatore danese pesa sul bilancio del club partenopeo per oltre 26,8 milioni di euro nel 2026/27. Nel dettaglio, l’ammortamento impatta per oltre 17 milioni di euro perché il Napoli capitalizza i costi dei cartellini a quote decrescenti (con un costo più alto nei primi anni di contratto) e Hojlund si trova nella prima stagione post riscatto.