La Lega Serie A ha ufficializzato anticipi, posticipi e programmazione televisiva dalla 6ª alla 12ª giornata del campionato 2026/27 , definendo così il calendario fino alla sosta di novembre. Il programma comprende anche alcuni dei primi grandi appuntamenti della stagione, dal derby di Milano a Juventus-Napoli, oltre alle sfide che coinvolgeranno le italiane impegnate nelle competizioni europee.

Serie A, anticipi e posticipi 7ª giornata

Il turno successivo prenderà il via già venerdì 16 ottobre, con Frosinone-Sassuolo. Sabato spazio a Bologna-Inter e Roma-Genoa, mentre la domenica proporrà Milan-Atalanta e Juventus-Lazio.

Venerdì 16 ottobre, ore 20.45: Frosinone-Sassuolo – DAZN

Frosinone-Sassuolo – DAZN Sabato 17 ottobre, ore 15.00: Venezia-Napoli – DAZN

Venezia-Napoli – DAZN Sabato 17 ottobre, ore 18.00: Bologna-Inter – DAZN

Bologna-Inter – DAZN Sabato 17 ottobre, ore 20.45: Roma-Genoa – DAZN/Sky

Roma-Genoa – DAZN/Sky Domenica 18 ottobre, ore 12.30: Udinese-Lecce – DAZN

Udinese-Lecce – DAZN Domenica 18 ottobre, ore 15.00: Fiorentina-Como – DAZN

Fiorentina-Como – DAZN Domenica 18 ottobre, ore 18.00: Milan-Atalanta – DAZN/Sky

Milan-Atalanta – DAZN/Sky Domenica 18 ottobre, ore 20.45: Juventus-Lazio – DAZN

Juventus-Lazio – DAZN Lunedì 19 ottobre, ore 18.30: Monza-Cagliari – DAZN

Monza-Cagliari – DAZN Lunedì 19 ottobre, ore 20.45: Parma-Torino – DAZN/Sky

Serie A, anticipi e posticipi 8ª giornata

L’ottava giornata sarà caratterizzata soprattutto da Napoli-Roma, in programma sabato 24 ottobre alle 18.00. Domenica spazio invece a Inter-Fiorentina, Lecce-Juventus e Udinese-Milan.

Venerdì 23 ottobre, ore 20.45: Torino-Monza – DAZN/Sky

Torino-Monza – DAZN/Sky Sabato 24 ottobre, ore 15.00: Cagliari-Bologna – DAZN

Cagliari-Bologna – DAZN Sabato 24 ottobre, ore 15.00: Como-Sassuolo – DAZN

Como-Sassuolo – DAZN Sabato 24 ottobre, ore 18.00: Napoli-Roma – DAZN

Napoli-Roma – DAZN Sabato 24 ottobre, ore 20.45: Lazio-Parma – DAZN

Lazio-Parma – DAZN Domenica 25 ottobre, ore 12.30: Inter-Fiorentina – DAZN

Inter-Fiorentina – DAZN Domenica 25 ottobre, ore 15.00: Atalanta-Frosinone – DAZN

Atalanta-Frosinone – DAZN Domenica 25 ottobre, ore 15.00: Genoa-Venezia – DAZN

Genoa-Venezia – DAZN Domenica 25 ottobre, ore 18.00: Lecce-Juventus – DAZN/Sky

Lecce-Juventus – DAZN/Sky Domenica 25 ottobre, ore 20.45: Udinese-Milan – DAZN

Serie A, anticipi e posticipi 9ª giornata

Il nono turno sarà invece infrasettimanale, distribuito tra martedì 27 e giovedì 29 ottobre. Milan-Bologna, Venezia-Inter, Genoa-Juventus e Monza-Napoli saranno tra le gare in programma nella serata di mercoledì.

Martedì 27 ottobre, ore 18.30: Sassuolo-Lazio – DAZN

Sassuolo-Lazio – DAZN Martedì 27 ottobre, ore 20.45: Roma-Cagliari – DAZN

Roma-Cagliari – DAZN Martedì 27 ottobre, ore 20.45: Torino-Como – DAZN/Sky

Torino-Como – DAZN/Sky Mercoledì 28 ottobre, ore 18.30: Milan-Bologna – DAZN

Milan-Bologna – DAZN Mercoledì 28 ottobre, ore 18.30: Parma-Udinese – DAZN

Parma-Udinese – DAZN Mercoledì 28 ottobre, ore 18.30: Venezia-Inter – DAZN/Sky

Venezia-Inter – DAZN/Sky Mercoledì 28 ottobre, ore 20.45: Genoa-Juventus – DAZN

Genoa-Juventus – DAZN Mercoledì 28 ottobre, ore 20.45: Monza-Napoli – DAZN/Sky

Monza-Napoli – DAZN/Sky Giovedì 29 ottobre, ore 18.30: Frosinone-Lecce – DAZN

Frosinone-Lecce – DAZN Giovedì 29 ottobre, ore 20.45: Fiorentina-Atalanta – DAZN

Serie A, anticipi e posticipi 10ª giornata: derby e Juventus-Napoli

Il piatto forte arriverà con la decima giornata, che concentrerà nello stesso fine settimana due degli incontri più attesi del girone di andata. Milan-Inter si giocherà sabato 31 ottobre alle 20.45, mentre Juventus-Napoli è stata fissata per domenica 1° novembre, sempre alle 20.45.

Entrambe le sfide sono contrassegnate nel comunicato della Lega come gare oggetto di una specifica scelta (pick) da parte del licenziatario dei diritti audiovisivi.