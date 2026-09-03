La Lega Serie A ha ufficializzato anticipi, posticipi e programmazione televisiva dalla 6ª alla 12ª giornata del campionato 2026/27, definendo così il calendario fino alla sosta di novembre. Il programma comprende anche alcuni dei primi grandi appuntamenti della stagione, dal derby di Milano a Juventus-Napoli, oltre alle sfide che coinvolgeranno le italiane impegnate nelle competizioni europee.
La sesta giornata si aprirà sabato 10 ottobre con Genoa-Fiorentina, mentre il turno si chiuderà lunedì 12 con Torino-Udinese. Tra le sfide di maggiore interesse figurano Napoli-Frosinone, Como-Roma, Sassuolo-Milan e Cagliari-Juventus.
Serie A, anticipi e posticipi 6ª giornata
- Sabato 10 ottobre, ore 15.00: Genoa-Fiorentina – DAZN
- Sabato 10 ottobre, ore 18.00: Inter-Parma – DAZN
- Sabato 10 ottobre, ore 20.45: Napoli-Frosinone – DAZN/Sky
- Domenica 11 ottobre, ore 12.30: Como-Roma – DAZN
- Domenica 11 ottobre, ore 15.00: Lazio-Monza – DAZN
- Domenica 11 ottobre, ore 15.00: Lecce-Bologna – DAZN
- Domenica 11 ottobre, ore 18.00: Sassuolo-Milan – DAZN/Sky
- Domenica 11 ottobre, ore 20.45: Cagliari-Juventus – DAZN
- Lunedì 12 ottobre, ore 18.30: Atalanta-Venezia – DAZN
- Lunedì 12 ottobre, ore 20.45: Torino-Udinese – DAZN/Sky
Serie A, anticipi e posticipi 7ª giornata
Il turno successivo prenderà il via già venerdì 16 ottobre, con Frosinone-Sassuolo. Sabato spazio a Bologna-Inter e Roma-Genoa, mentre la domenica proporrà Milan-Atalanta e Juventus-Lazio.
- Venerdì 16 ottobre, ore 20.45: Frosinone-Sassuolo – DAZN
- Sabato 17 ottobre, ore 15.00: Venezia-Napoli – DAZN
- Sabato 17 ottobre, ore 18.00: Bologna-Inter – DAZN
- Sabato 17 ottobre, ore 20.45: Roma-Genoa – DAZN/Sky
- Domenica 18 ottobre, ore 12.30: Udinese-Lecce – DAZN
- Domenica 18 ottobre, ore 15.00: Fiorentina-Como – DAZN
- Domenica 18 ottobre, ore 18.00: Milan-Atalanta – DAZN/Sky
- Domenica 18 ottobre, ore 20.45: Juventus-Lazio – DAZN
- Lunedì 19 ottobre, ore 18.30: Monza-Cagliari – DAZN
- Lunedì 19 ottobre, ore 20.45: Parma-Torino – DAZN/Sky
Serie A, anticipi e posticipi 8ª giornata
L’ottava giornata sarà caratterizzata soprattutto da Napoli-Roma, in programma sabato 24 ottobre alle 18.00. Domenica spazio invece a Inter-Fiorentina, Lecce-Juventus e Udinese-Milan.
- Venerdì 23 ottobre, ore 20.45: Torino-Monza – DAZN/Sky
- Sabato 24 ottobre, ore 15.00: Cagliari-Bologna – DAZN
- Sabato 24 ottobre, ore 15.00: Como-Sassuolo – DAZN
- Sabato 24 ottobre, ore 18.00: Napoli-Roma – DAZN
- Sabato 24 ottobre, ore 20.45: Lazio-Parma – DAZN
- Domenica 25 ottobre, ore 12.30: Inter-Fiorentina – DAZN
- Domenica 25 ottobre, ore 15.00: Atalanta-Frosinone – DAZN
- Domenica 25 ottobre, ore 15.00: Genoa-Venezia – DAZN
- Domenica 25 ottobre, ore 18.00: Lecce-Juventus – DAZN/Sky
- Domenica 25 ottobre, ore 20.45: Udinese-Milan – DAZN
Serie A, anticipi e posticipi 9ª giornata
Il nono turno sarà invece infrasettimanale, distribuito tra martedì 27 e giovedì 29 ottobre. Milan-Bologna, Venezia-Inter, Genoa-Juventus e Monza-Napoli saranno tra le gare in programma nella serata di mercoledì.
- Martedì 27 ottobre, ore 18.30: Sassuolo-Lazio – DAZN
- Martedì 27 ottobre, ore 20.45: Roma-Cagliari – DAZN
- Martedì 27 ottobre, ore 20.45: Torino-Como – DAZN/Sky
- Mercoledì 28 ottobre, ore 18.30: Milan-Bologna – DAZN
- Mercoledì 28 ottobre, ore 18.30: Parma-Udinese – DAZN
- Mercoledì 28 ottobre, ore 18.30: Venezia-Inter – DAZN/Sky
- Mercoledì 28 ottobre, ore 20.45: Genoa-Juventus – DAZN
- Mercoledì 28 ottobre, ore 20.45: Monza-Napoli – DAZN/Sky
- Giovedì 29 ottobre, ore 18.30: Frosinone-Lecce – DAZN
- Giovedì 29 ottobre, ore 20.45: Fiorentina-Atalanta – DAZN
Serie A, anticipi e posticipi 10ª giornata: derby e Juventus-Napoli
Il piatto forte arriverà con la decima giornata, che concentrerà nello stesso fine settimana due degli incontri più attesi del girone di andata. Milan-Inter si giocherà sabato 31 ottobre alle 20.45, mentre Juventus-Napoli è stata fissata per domenica 1° novembre, sempre alle 20.45.
Entrambe le sfide sono contrassegnate nel comunicato della Lega come gare oggetto di una specifica scelta (pick) da parte del licenziatario dei diritti audiovisivi.
- Sabato 31 ottobre, ore 15.00: Bologna-Monza – DAZN
- Sabato 31 ottobre, ore 18.00: Udinese-Roma – DAZN
- Sabato 31 ottobre, ore 20.45: Milan-Inter – DAZN/Sky
- Domenica 1° novembre, ore 12.30: Como-Venezia – DAZN
- Domenica 1° novembre, ore 15.00: Frosinone-Torino – DAZN
- Domenica 1° novembre, ore 15.00: Lazio-Cagliari – DAZN
- Domenica 1° novembre, ore 18.00: Lecce-Genoa – DAZN/Sky
- Domenica 1° novembre, ore 20.45: Juventus-Napoli – DAZN
- Lunedì 2 novembre, ore 18.30: Sassuolo-Fiorentina – DAZN/Sky
- Lunedì 2 novembre, ore 20.45: Atalanta-Parma – DAZN
Serie A, anticipi e posticipi 11ª giornata
L’undicesima giornata si aprirà venerdì 6 novembre con Venezia-Udinese. Sabato sera toccherà alla Roma contro il Sassuolo, mentre domenica saranno in programma Napoli-Lazio, Inter-Como e soprattutto Fiorentina-Juventus, fissata alle 20.45.
- Venerdì 6 novembre, ore 20.45: Venezia-Udinese – DAZN/Sky
- Sabato 7 novembre, ore 15.00: Cagliari-Frosinone – DAZN
- Sabato 7 novembre, ore 15.00: Torino-Lecce – DAZN
- Sabato 7 novembre, ore 18.00: Parma-Bologna – DAZN
- Sabato 7 novembre, ore 20.45: Roma-Sassuolo – DAZN
- Domenica 8 novembre, ore 12.30: Napoli-Lazio – DAZN
- Domenica 8 novembre, ore 15.00: Genoa-Milan – DAZN
- Domenica 8 novembre, ore 15.00: Monza-Atalanta – DAZN
- Domenica 8 novembre, ore 18.00: Inter-Como – DAZN/Sky
- Domenica 8 novembre, ore 20.45: Fiorentina-Juventus – DAZN
Serie A, anticipi e posticipi 12ª giornata
La Lega ha definito anche la programmazione della dodicesima giornata, prevista tra sabato 21 e lunedì 23 novembre. Napoli-Torino sarà il posticipo del sabato, Atalanta-Inter quello della domenica, mentre Juventus-Venezia chiuderà il turno lunedì sera.
- Sabato 21 novembre, ore 15.00: Como-Cagliari – DAZN
- Sabato 21 novembre, ore 15.00: Lazio-Lecce – DAZN
- Sabato 21 novembre, ore 18.00: Parma-Roma – DAZN
- Sabato 21 novembre, ore 20.45: Napoli-Torino – DAZN/Sky
- Domenica 22 novembre, ore 12.30: Sassuolo-Genoa – DAZN
- Domenica 22 novembre, ore 15.00: Milan-Frosinone – DAZN
- Domenica 22 novembre, ore 18.00: Bologna-Udinese – DAZN/Sky
- Domenica 22 novembre, ore 20.45: Atalanta-Inter – DAZN
- Lunedì 23 novembre, ore 18.30: Monza-Fiorentina – DAZN
- Lunedì 23 novembre, ore 20.45: Juventus-Venezia – DAZN/Sky
Con il comunicato pubblicato il 3 settembre 2026, la Lega Serie A completa così la programmazione dalla sesta alla dodicesima giornata, dando a club e tifosi un quadro definito fino alla seconda metà di novembre.