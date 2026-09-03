Crescono le spese per i trasferimenti internazionali: Italia seconda nel mondo

Il mercato internazionale dei trasferimenti continua a crescere e l’Italia si conferma tra i principali protagonisti a livello globale. Secondo l’ultimo International Transfer Snapshot pubblicato dalla FIFA, relativo alla finestra di mercato di metà anno compresa tra il 1° giugno e il 2 settembre 2026, i club italiani hanno speso oltre 1,1 miliardi di dollari per i trasferimenti internazionali, una cifra che vale il secondo posto mondiale alle spalle dell’Inghilterra. Nel complesso, il calcio maschile professionistico ha raggiunto un nuovo record. Durante la finestra sono stati registrati più di 12.500 trasferimenti internazionali, mentre la spesa complessiva per le commissioni di trasferimento ha superato i 9,89 miliardi di dollari. Il dato segna una crescita di poco superiore all’1,5% rispetto alla finestra di metà anno del 2025, stabilizzandosi rispetto al boom degli anni scorsi, ma facendo comunque registrare un dato in aumento.

Inghilterra davanti a tutti, Italia seconda per spesa I club inglesi hanno guidato la classifica degli investimenti con oltre 3,02 miliardi di dollari destinati ai trasferimenti. Alle loro spalle si è piazzata l’Italia con 1,1 miliardi, davanti a Spagna con 940 milioni, Germania con 904 milioni e Francia con 641 milioni. Di seguito la top 10 secondo il report della FIFA: Inghilterra – 3,02 miliardi di dollari Italia – 1,1 miliardi di dollari Spagna – 940 milioni di dollari Germania – 904 milioni di dollari Francia – 641 milioni di dollari Turchia – 514 milioni di dollari Arabia Saudita – 407 milioni di dollari Portogallo – 301 milioni di dollari Belgio – 258 milioni di dollari Grecia – 189 milioni di dollari Il dato italiano assume particolare rilievo anche considerando il valore dei trasferimenti in uscita. I club della Serie A hanno infatti ricevuto complessivamente 593 milioni di dollari dalle operazioni internazionali, a fronte appunto degli oltre 1,1 miliardi spesi per acquisire giocatori dall’estero. Di seguito la graduatoria per incassi dai trasferimenti internazionali: Francia – 1,7 miliardi di dollari Inghilterra – 1,43 miliardi di dollari Germania – 1,02 miliardi di dollari Spagna – 773 milioni di dollari Portogallo – 642 milioni di dollari Italia – 593 milioni di dollari Belgio – 515 milioni di dollari Olanda – 405 milioni di dollari Brasile – 212 milioni di dollari Danimarca – 194 milioni di dollari Sul fronte degli arrivi, i principali Paesi di provenienza dei calciatori trasferiti in Italia sono stati la Spagna con 38 operazioni, la Francia con 37 e l’Inghilterra con 36. Seguono Germania con 27 trasferimenti e Portogallo con 17. Per quanto riguarda invece le partenze dall’Italia, la Spagna è stata la destinazione più frequente con 48 trasferimenti. Seguono Inghilterra con 33, Francia con 24, Svizzera con 23 e Turchia con 21.