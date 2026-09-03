Giochi del Mediterraneo 2026, Italia a quota 223 medaglie: oggi può eguagliare Bari negli ori

Gli Azzurri hanno superato di 30 podi il precedente primato italiano, stabilito ai Giochi di Bari del 1997. Nell’ultima giornata restano tre titoli: le due mezze maratone e la finale di pallanuoto.

Di
John Stock
SportNEXT
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L’Italia si presenta all’ultima giornata dei Giochi del Mediterraneo 2026 saldamente al comando della classifica e con un nuovo record già acquisito. Al termine delle gare di mercoledì 2 settembre, la delegazione azzurra ha raggiunto quota 223 medaglie, suddivise in 73 ori, 78 argenti e 72 bronzi.

Il precedente primato italiano in una singola edizione della manifestazione era rappresentato dai 193 podi conquistati a Bari nel 1997. Gli Azzurri lo hanno quindi superato di 30 medaglie, con ancora tre titoli da assegnare nella giornata conclusiva.

L’Italia ha inoltre più del doppio delle medaglie complessive della Turchia, seconda con 109 podi. La Grecia conserva la terza posizione grazie ai suoi 26 ori, davanti a Francia ed Egitto.

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Medagliere Giochi del Mediterraneo 2026 aggiornato al 3 settembre

Di seguito la classifica delle prime dieci nazioni, aggiornata al termine delle competizioni del 2 settembre:

Pos. Nazione Oro Argento Bronzo Totale
1 🇮🇹 Italia 73 78 72 223
2 🇹🇷 Turchia 40 28 41 109
3 🇬🇷 Grecia 26 26 19 71
4 🇫🇷 Francia 25 21 42 88
5 🇪🇬 Egitto 23 16 19 58
6 🇪🇸 Spagna 18 35 28 81
7 🇵🇹 Portogallo 16 7 9 32
8 🇲🇦 Marocco 15 9 19 43
9 🇩🇿 Algeria 13 7 19 39
10 🇷🇸 Serbia 7 10 18 35

Il medagliere viene ordinato sulla base del numero di ori. In caso di parità si considerano prima gli argenti e successivamente i bronzi. Per questo la Grecia occupa il terzo posto davanti alla Francia, nonostante abbia conquistato 17 medaglie complessive in meno.

Nel complesso sono state assegnate finora 925 medaglie: 285 ori, altrettanti argenti e 355 bronzi. L’Italia, con 223 podi, ha conquistato poco più del 24% di tutte le medaglie distribuite.

L’Italia può eguagliare il record di ori di Bari

La delegazione italiana ha già migliorato ampiamente il proprio primato per numero complessivo di medaglie. Rimane invece ancora aperta la corsa al record degli ori conquistati in una singola edizione.

A Bari 1997 l’Italia vinse 76 titoli, mentre a Taranto è arrivata a quota 73. Nella giornata conclusiva vengono assegnati esattamente tre ori e gli Azzurri saranno presenti in tutte le competizioni: la mezza maratona maschile, quella femminile e la finale del torneo di pallanuoto tra Italia e Montenegro.

Vincendo tutte e tre le gare, l’Italia potrebbe quindi eguagliare, ma non superare, il primato di 76 ori stabilito a Bari.

Dieci ori e 36 medaglie nella giornata del 2 settembre

Il nuovo record complessivo è arrivato al termine della giornata più ricca dell’intera spedizione italiana: 36 medaglie, delle quali dieci d’oro, 13 d’argento e 13 di bronzo.

Due titoli sono arrivati dal canottaggio con Elena Sali e Melissa Schincariol nel doppio pesi leggeri femminile e con Tito Christoforakis e Giovanni Borgonovo nella prova maschile. Benedetta Gava ha conquistato due ori nella ginnastica artistica, imponendosi nel volteggio e nel corpo libero.

Nell’atletica hanno vinto Vittoria Fontana nei 200 metri, Ayomide Folorunso nei 400 ostacoli e Sara Fantini nel lancio del martello. L’Italia ha inoltre chiuso al primo posto la staffetta 4×100 mista e la 4×400 femminile. L’altro oro della giornata è stato ottenuto da Leonardo Tomasini nella vela.

Con questi risultati, l’Italia è diventata matematicamente certa di chiudere al primo posto il medagliere dei Giochi del Mediterraneo per la sesta edizione consecutiva, una serie iniziata ad Almería nel 2005.

I dati sono aggiornati sulla base del resoconto ufficiale dell’Italia Team.