Giochi del Mediterraneo 2026, Italia a quota 223 medaglie: oggi può eguagliare Bari negli ori

L’Italia si presenta all’ultima giornata dei Giochi del Mediterraneo 2026 saldamente al comando della classifica e con un nuovo record già acquisito. Al termine delle gare di mercoledì 2 settembre, la delegazione azzurra ha raggiunto quota 223 medaglie, suddivise in 73 ori, 78 argenti e 72 bronzi.
Il precedente primato italiano in una singola edizione della manifestazione era rappresentato dai 193 podi conquistati a Bari nel 1997. Gli Azzurri lo hanno quindi superato di 30 medaglie, con ancora tre titoli da assegnare nella giornata conclusiva.
L’Italia ha inoltre più del doppio delle medaglie complessive della Turchia, seconda con 109 podi. La Grecia conserva la terza posizione grazie ai suoi 26 ori, davanti a Francia ed Egitto.
Medagliere Giochi del Mediterraneo 2026 aggiornato al 3 settembre
Di seguito la classifica delle prime dieci nazioni, aggiornata al termine delle competizioni del 2 settembre:
|Pos.
|Nazione
|Oro
|Argento
|Bronzo
|Totale
|1
|🇮🇹 Italia
|73
|78
|72
|223
|2
|🇹🇷 Turchia
|40
|28
|41
|109
|3
|🇬🇷 Grecia
|26
|26
|19
|71
|4
|🇫🇷 Francia
|25
|21
|42
|88
|5
|🇪🇬 Egitto
|23
|16
|19
|58
|6
|🇪🇸 Spagna
|18
|35
|28
|81
|7
|🇵🇹 Portogallo
|16
|7
|9
|32
|8
|🇲🇦 Marocco
|15
|9
|19
|43
|9
|🇩🇿 Algeria
|13
|7
|19
|39
|10
|🇷🇸 Serbia
|7
|10
|18
|35