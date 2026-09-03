Giochi del Mediterraneo 2026, Italia a quota 223 medaglie: oggi può eguagliare Bari negli ori

Il medagliere viene ordinato sulla base del numero di ori. In caso di parità si considerano prima gli argenti e successivamente i bronzi. Per questo la Grecia occupa il terzo posto davanti alla Francia, nonostante abbia conquistato 17 medaglie complessive in meno.

Nel complesso sono state assegnate finora 925 medaglie: 285 ori, altrettanti argenti e 355 bronzi. L’Italia, con 223 podi, ha conquistato poco più del 24% di tutte le medaglie distribuite.

L’Italia può eguagliare il record di ori di Bari

La delegazione italiana ha già migliorato ampiamente il proprio primato per numero complessivo di medaglie. Rimane invece ancora aperta la corsa al record degli ori conquistati in una singola edizione.

A Bari 1997 l’Italia vinse 76 titoli, mentre a Taranto è arrivata a quota 73. Nella giornata conclusiva vengono assegnati esattamente tre ori e gli Azzurri saranno presenti in tutte le competizioni: la mezza maratona maschile, quella femminile e la finale del torneo di pallanuoto tra Italia e Montenegro.

Vincendo tutte e tre le gare, l’Italia potrebbe quindi eguagliare, ma non superare, il primato di 76 ori stabilito a Bari.

Dieci ori e 36 medaglie nella giornata del 2 settembre

Il nuovo record complessivo è arrivato al termine della giornata più ricca dell’intera spedizione italiana: 36 medaglie, delle quali dieci d’oro, 13 d’argento e 13 di bronzo.

Due titoli sono arrivati dal canottaggio con Elena Sali e Melissa Schincariol nel doppio pesi leggeri femminile e con Tito Christoforakis e Giovanni Borgonovo nella prova maschile. Benedetta Gava ha conquistato due ori nella ginnastica artistica, imponendosi nel volteggio e nel corpo libero.

Nell’atletica hanno vinto Vittoria Fontana nei 200 metri, Ayomide Folorunso nei 400 ostacoli e Sara Fantini nel lancio del martello. L’Italia ha inoltre chiuso al primo posto la staffetta 4×100 mista e la 4×400 femminile. L’altro oro della giornata è stato ottenuto da Leonardo Tomasini nella vela.

Con questi risultati, l’Italia è diventata matematicamente certa di chiudere al primo posto il medagliere dei Giochi del Mediterraneo per la sesta edizione consecutiva, una serie iniziata ad Almería nel 2005.

I dati sono aggiornati sulla base del resoconto ufficiale dell’Italia Team.