Scommesse, squadre o campioni: chi muove davvero il mercato

Anche la Nazionale rappresenta un potente fattore di attrazione. Le quattro partite disputate dall’Italia a Euro 2024 hanno generato complessivamente 70,8 milioni di euro di raccolta e circa 2,1 milioni di gettito .

Il primato emerge anche osservando i singoli appuntamenti. Nella classifica storica dei 50 eventi sportivi con la raccolta più elevata figurano esclusivamente partite di calcio. In testa si trova la finale di Champions League 2022/23 tra Inter e Manchester City, che ha movimentato 40,1 milioni di euro .

Un’ analisi pubblicata da Sitiscommesse , realizzata in collaborazione con Calcio e Finanza, mette a confronto due modelli differenti: quello del calcio, costruito prevalentemente intorno all’appartenenza a una squadra, e quello del tennis, nel quale il richiamo del singolo atleta assume un ruolo centrale.

È il legame con una squadra oppure l’attrazione esercitata da un singolo campione a muovere maggiormente il mercato delle scommesse sportive? La risposta non dipende soltanto dai volumi generati, ma anche dalla capacità di attirare nuovi utenti e dalla frequenza con cui questi tornano a giocare.

Il tennis offre invece una maggiore continuità. La stagione occupa quasi tutto l’anno e comprende quattro tornei del Grande Slam, numerosi Masters 1000 e appuntamenti distribuiti su base settimanale. La struttura delle partite, articolata in set, game e singoli punti, favorisce inoltre lo sviluppo delle scommesse live.

La FITP stima in 16,9 milioni il numero degli appassionati di tennis in Italia, in aumento dell’86% tra il 2016 e il 2024, mentre i tesserati hanno superato quota 1,15 milioni.

Il brand atleta cresce anche nel calcio

La centralità del singolo atleta non riguarda più soltanto le discipline individuali. Anche nel calcio, infatti, una parte crescente dell’offerta ruota intorno alle prestazioni dei giocatori.

Mercati come il primo marcatore, il capocannoniere o la Scarpa d’Oro sono legati direttamente al nome del calciatore. A questi si aggiungono formule che permettono di combinare gol, tiri, assist, falli e cartellini di uno o più protagonisti della stessa partita.

Il brand atleta non sta quindi sostituendo quello della squadra, ma si sta sovrapponendo a esso, creando un ulteriore livello di interesse commerciale.

Chi muove davvero il mercato

I numeri continuano a premiare il brand squadra. Il calcio genera una raccolta complessiva superiore ai 16 miliardi di euro, contro meno di 4 miliardi per il tennis, e occupa tutte le prime 50 posizioni nella graduatoria degli eventi sportivi più giocati.

Il brand del singolo campione presenta però caratteristiche particolarmente funzionali alla crescita del mercato: opera con maggiore continuità, alimenta le giocate live e moltiplica le occasioni di coinvolgimento.

La sintesi proposta dall’analisi è dunque netta: la squadra resta il motore dei grandi volumi e dell’acquisizione di nuovi utenti, mentre il campione è diventato il motore della frequenza e della crescita. Due modelli diversi che, soprattutto nel calcio, appaiono sempre più destinati a convivere.