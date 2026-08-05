Mancini al lavoro per completare il suo staff in Nazionale: riecco Oriali e Bonucci

Va sempre più delineandosi il team che lavorerà con Roberto Mancini per la Nazionale . Il Ct sta completando l’ultimo giro di consultazioni, ma dei nomi sembrano ormai noti come membri del suo staff. Tra questi, Alberto Bollini come vice, oltre alla permanenza di Leonardo Bonucci e il ritorno di Lele Oriali .

Innanzitutto Alberto Bollini , Commissario tecnico uscente dell’Italia Under 19 , torna nello staff della nazionale maggiore tre anni dopo. Mancini lo aveva già scelto nel 2023 prima di andare in Arabia Saudita, ma il progetto era tramontato pochi giorni dopo le sue dimissioni. Bollini è rimasto agganciato a Coverciano, nonostante negli ultimi anni abbia ricevuto alcune proposte, come la panchina di Milan Futuro , e in tempi più recenti persino un sondaggio dalla Saudi League saudita . L’aver avuto un percorso ad estrazione federale vale come un segnale di attenzione verso la filiera azzurra, ed è ciò che aggrada particolarmente il presidente della FIGC Giovanni Malagò . Sarebbe la chiusura di un cerchio per l’allenatore di Poggio Rusco, campione d’Europa con l’Italia Under 19 nel 2023, ex vice di Reja con Lazio e Atalanta, due volte campione d’Italia con la Primavera della Lazio.

Lo staff

Il suo ingresso diventerà ufficiale a breve come la composizione dello staff, ormai definito. Ad assisterlo sarà infatti una vera e propria squadra di tecnici. Oltre a Bollini, sul campo lavoreranno altri tre allenatori. Un nome è quello di Massimo Maccarone, ex attaccante dell’Empoli, era il vice dell’Al Sadd.

Secondo tecnico in campo sarà Antonio Gagliardi, che torna a Coverciano dopo l’esperienza come match analyst della Nazionale campione d’Europa, per un anno assistente di Pirlo alla Juve e poi anche lui in Arabia con Mancini. Terzo elemento dello staff, che però non è ancora confermato, è Leonardo Bonucci. L’ex calciatore, dopo aver avuto Mancini come ct nella cavalcata all’Europeo, lo affiancherebbe come specialista dei calci piazzati, dopo essere stato assistente di Gattuso nella passata stagione. Da valutare se gli venisse assegnata una nazionale giovanile.

Altri membri dello staff saranno Giacomo Ceci per la preparazione atletica e Marco Roccati, preparatore dei portieri. Il team verrà completato da due o tre figure di estrazione federale. Tra queste non vi sarà Andrea Barzagli, che invece continuerà con l’Under 21 di Silvio Baldini.

Grande ritorno sia a Coverciano che al fianco di Mancini sarebbe quello di Gabriele Oriali, campione del mondo 1982. Il sodalizio con il ct risale infatti ai tempi dell’Inter, inoltre Lele ha già ricoperto il ruolo di team manager della Nazionale. Nelle ultime due stagioni ha affiancato Antonio Conte al Napoli. Firmerà per un anno, prassi consolidata, poi chissà.

Altre persone saranno nell’orbita della Nazionale. Viscidi viene confermato come coordinatore delle giovanili. Malagò e il dt Ranieri invece sono al lavoro per completare la squadra dirigenziale del Club Italia, in cui dovrebbe entrare Zola con focus dedicato ai giovani.

I giocatori in campo

Per quanto riguarda i giocatori che potrebbero vestire la maglia azzurra, Gattuso e Buffon avevano allestito una squadra di osservatori (Coppa, Discepoli, Serino e Baldi più altri due dal settore giovanile di Viscidi) per seguire gli azzurri in Italia e in Europa. Saranno le prime quattro giornate di campionato a determinare le convocazioni del 18 settembre.

Tra le cose note, Federico Chiesa ha già dato disponibilità a Mancini, che sembra intenzionato a dare una possibilità a Nicolò Zaniolo. Per quanto riguarda i giovani, invece, l’ingresso avverrà gradualmente. Niccolò Pisilli sarà una certezza, Mattia Liberali se giocherà; sotto osservazione Giovanni Leoni, a un anno dal gravissimo infortunio al ginocchio. Piace Diego Coppola (Paris PC). Il tecnico cerca difensori centrali di piede destro in alternativa a Gianluca Mancini, Federico Gatti e Giorgio Scalvini.