L'Asia si spacca sul caso Infantino: la Giordania lo accusa mentre l'Indonesia di Thohir lo sostiene

Non accenna a sgonfiarsi il caso Infantino scoppiato dopo che quest’ultimo ha proposto, e poi ritirato, il suo piano commerciale che avrebbe permesso l’ingresso di investitori privati all’interno di una nuova società che avrebbe gestito i ricavi commerciali e dei diritti televisivi della FIFA.
E l’ultimo atto al presidente del massimo organo del calcio mondiale arriva dalla Giordania, dove il principe Ali bin al-Ḥusayn, presidente della Federcalcio nazionale ha scritto un post d’accusa su X rivolto direttamente a Infantino. «Durante i Mondiali, mi è stato comunicato verbalmente che se avessi appoggiato Infantino questo avrebbe aiutato notevolmente la nostra Federcalcio – si legge –. In Giordania siamo orgogliosi di difendere i valori etici. Non lo abbiamo appoggiato prima e certamente non lo faremo ora. Ma l’intera situazione equivale a un ricatto e ci rifiutiamo di cedere a questo». Dietro questo messaggio ci sarebbe il mancato pagamento dei premi della Coppa Araba e anche le tante problematiche affrontate dalla nazionale giordana ai Mondali, fra visti e tasse pagate negli Stati Uniti.
Un attacco che arriva da una delle federazioni appartenenti alla AFC, la Confederazione asiatica che da anni è un porto sicuro, e soprattutto un bacino di voti per Infantino. La dimostrazione arriva dalla Federcalcio dell’Indonesia, presieduta da una vecchia conoscenza del calcio italiano come l’ex patron dell’Inter Erick Thohir.
In una lunga nota pubblicata sul sito della Federcalcio indonesiana, Thohir ha ribadito il suo appoggio al presidente Infantino. «L’Indonesia ha direttamente sperimentato l‘impegno del Presidente della FIFA Gianni Infantino nel sostegno alla trasformazione del calcio nazionale – si legge nel comunicato a firma Thohir –. Da vari programmi di sviluppo, costruzione di capacita e supporto della FIFA che hanno contribuito ad accelerare la trasformazione del calcio indonesiano verso la fiducia dell’Indonesia per ospitare competizioni a livello mondiale come la FIFA U-17 World Cup 2023, la FIFA Series 2026 e la FIFA ASEAN Cup 2026».
«Con la forte collaborazione e la fiducia che si è costruita finora, noi di PSSI esprimiamo il nostro sostegno a Gianni Infantino per tornare a guidare la FIFA nel prossimo periodo. Credo che la FIFA continuerà a essere un’organizzazione che serve tutte le Associazioni Membri, rafforza la solidarietà e promuove lo sviluppo del calcio per avere un impatto positivo sulla comunità in tutto il mondo», conclude il presidente della Federcalcio indonesiana Erick Thohir.