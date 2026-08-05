L'Asia si spacca sul caso Infantino: la Giordania lo accusa mentre l'Indonesia di Thohir lo sostiene

Non accenna a sgonfiarsi il caso Infantino scoppiato dopo che quest’ultimo ha proposto, e poi ritirato, il suo piano commerciale che avrebbe permesso l’ingresso di investitori privati all’interno di una nuova società che avrebbe gestito i ricavi commerciali e dei diritti televisivi della FIFA.

E l’ultimo atto al presidente del massimo organo del calcio mondiale arriva dalla Giordania, dove il principe Ali bin al-Ḥusayn, presidente della Federcalcio nazionale ha scritto un post d’accusa su X rivolto direttamente a Infantino. «Durante i Mondiali, mi è stato comunicato verbalmente che se avessi appoggiato Infantino questo avrebbe aiutato notevolmente la nostra Federcalcio – si legge –. In Giordania siamo orgogliosi di difendere i valori etici. Non lo abbiamo appoggiato prima e certamente non lo faremo ora. Ma l’intera situazione equivale a un ricatto e ci rifiutiamo di cedere a questo». Dietro questo messaggio ci sarebbe il mancato pagamento dei premi della Coppa Araba e anche le tante problematiche affrontate dalla nazionale giordana ai Mondali, fra visti e tasse pagate negli Stati Uniti.