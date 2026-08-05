Il futuro societario del Siviglia sembra non dover trovare una soluzione. Gli azionisti del club andaluso hanno respinto un’offerta di acquisizione da 420 milioni di euro presentata da Riverside Management Group (RMG), società statunitense quotata in borsa. A riportarlo è El Confidencial, secondo cui le famiglie Carrión, Castro, Del Nido, Alés e Guijarro, che controllano complessivamente l’85% del club, avrebbero chiesto agli americani l’inserimento di una clausola «anti-Ramos» prima di dare il via libera alla trattativa. Secondo la testata spagnola, la valutazione complessiva di 420 milioni di euro comprendeva il debito del club, mentre la cifra scendeva a 337 milioni senza considerare le passività. Il prezzo per azione si sarebbe attestato a 3,129 euro, un importo vicino a quello proposto a maggio dall’ex difensore Sergio Ramos, quando il Siviglia sembrava a un passo dal passaggio di proprietà al consorzio di investitori guidato dal calciatore.

Il motivo principale del rifiuto dei proprietari andalusi andrebbe ricercato in una penale di 5 milioni di euro, imposta da Alberto Perez-Solano, segretario generale del club, e da Gonzalo Avila, consulente di Goldman Sachs, nel caso in cui l’accordo non fosse arrivato a conclusione. RMG avrebbe considerato la propria proposta abbastanza solida sul piano finanziario da accettare comunque tale penale: proprio questo braccio di ferro avrebbe fatto naufragare le trattative. La società americana si era inoltre impegnata a concedere al Siviglia un prestito, il cui importo non è stato reso noto, destinato a finanziare gli acquisti desiderati durante la finestra di mercato estiva.