L’accordo fra Siviglia e la cordata di imprenditori guidata da Sergio Ramos è saltato. A riportarlo è il quotidiano spagnolo El Pais. Da quanto filtra nella riunione andata in scena nella giornata di ieri, il difensore spagnolo – ufficialmente non ha annunciato il proprio ritiro dal calcio giocato – e il gruppo interessato a rilevare il club hanno modificato, in maniera sostanziale, l’accordo raggiunto fra le parti il 12 maggio scorso che prevedeva il pagamento di 450 milioni di euro, meno il debito di 88 milioni, per l’80% del club andaluso.

Una mossa che ha mandato su tutte le furie la controparte tanto da annunciare l’interruzione delle trattative. Secondo quanto riporta la parte venditrice, il gruppo di investitori aveva proposto l’acquisto di circa 30mila azioni per 100 milioni, mentre nel primo accordo si parlava di una operazione che ne comprendeva 86mila. Inoltre, sarebbe poi stato sottoscritto un aumento di capitale da 120 milioni per ottenere un 42% in più di azioni, come inizialmente previsto. Ma quei 120 milioni non sarebbero più stati presenti nella cifra messa sul tavolo per l’acquisto delle azioni.