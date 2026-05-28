L’accordo fra Siviglia e la cordata di imprenditori guidata da Sergio Ramos è saltato. A riportarlo è il quotidiano spagnolo El Pais. Da quanto filtra nella riunione andata in scena nella giornata di ieri, il difensore spagnolo – ufficialmente non ha annunciato il proprio ritiro dal calcio giocato – e il gruppo interessato a rilevare il club hanno modificato, in maniera sostanziale, l’accordo raggiunto fra le parti il 12 maggio scorso che prevedeva il pagamento di 450 milioni di euro, meno il debito di 88 milioni, per l’80% del club andaluso.
Una mossa che ha mandato su tutte le furie la controparte tanto da annunciare l’interruzione delle trattative. Secondo quanto riporta la parte venditrice, il gruppo di investitori aveva proposto l’acquisto di circa 30mila azioni per 100 milioni, mentre nel primo accordo si parlava di una operazione che ne comprendeva 86mila. Inoltre, sarebbe poi stato sottoscritto un aumento di capitale da 120 milioni per ottenere un 42% in più di azioni, come inizialmente previsto. Ma quei 120 milioni non sarebbero più stati presenti nella cifra messa sul tavolo per l’acquisto delle azioni.
«Siamo rimasti gelati, perché voleva comprare il Siviglia per appena 100 milioni di euro. Fare poi un aumento di poco più di 100 e pagare molto meno agli azionisti. Ci sentiamo ingannati da questi cinque mesi», affermano queste stesse fonti. ha fatto sapere il club al El Pais. Al momento Sergio Ramos e il suo gruppo non hanno voluto rilasciare la propria versione della storia, ma quello che filtra è che non ci sono margini per riprendere un discorso fra le parti dopo quanto accaduto ieri.
In attesa di conoscere se altri soggetti interessati facciano un passo avanti, il Siviglia, che si è salvato in questa stagione non senza qualche difficoltà, continua con la sua attuale struttura societaria: José María del Nido Carrasco continua come presidente per la parte esecutiva, Luis García Plaza confermato come allenatore e José Ignacio Navarro nel ruolo di direttore sportivo dopo la partenza di Antonio Cordón.
In questo periodo di negoziazioni, è bene sottolineare come la parte venditrice ha sempre messo in dubbio la reale disponibilità economica del gruppo guidato da Sergio Ramos, che però garantiva 3.200 euro per azione per aggiudicarsi l’80% del Siviglia. Inoltre, anche nel corso della riunione che ha fatto saltare il tavolo delle trattative, il gruppo di investitori ha presentato garanzie finanziarie, grazie all’appoggio di una importante famiglia di Monterrey, in Messico, dove Sergio Ramos ha giocato nell’ultima stagione, partecipando anche al Mondiale per Club della scorsa estate.
In attesa di capire la versione della parte acquirente e se si proverà a ricucire uno strappo così importante, si tratta del terzo soggetto interessato al Siviglia con cui però non si arriva a niente. Uno di questi era composto da imprenditori sivigliani e da un gruppo di tifosi vip, molto conosciuti.