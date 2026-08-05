Partnership Lega Serie A, Fantacalcio e Volkswagen: nell'app ci saranno highlights personalizzati e news su misura

Dalla stagione 2026/2027 prenderà infatti il via una nuova partnership della Lega Serie A con Volkswagen e Fantacalcio. Questa prevede l’aggiunta nell’app Leghe Fantacalcio Serie A di una serie di funzionalità dedicate ai fantallenatori, con l’obiettivo di rendere più personalizzata la fruizione dei contenuti durante il campionato. L’iniziativa rientra nella strategia della Lega Serie A volta ad ampliare i servizi digitali rivolti ai tifosi.
«Grazie alla partnership con Volkswagen e Fantacalcio – ha commentato l’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo – introduciamo un modo completamente nuovo di vivere il nostro campionato. Ogni fantallenatore potrà seguire i propri calciatori attraverso contenuti costruiti su misura, dagli highlights dedicati alla propria squadra agli aggiornamenti personalizzati, trasformando ogni giornata di Serie A in un’esperienza ancora più immersiva. Questi servizi confermano la capacità della Lega Serie A di anticipare i cambiamenti nelle modalità di fruizione del prodotto calcio».
L’accordo prevede due principali novità. Cuore della collaborazione sarà la nuovissima Tribuna Volkswagen, un’innovativa sezione attraverso la quale gli utenti potranno vedere gli highlights di tutte le partite di Serie A Enilive e seguire da vicino tutti i momenti decisivi del nostro Campionato. Per la prima volta, però, la visione degli highlights sarà costruita anche attorno alla propria rosa Fantacalcio.
Ogni fantallenatore potrà difatti visualizzare le clip relative agli episodi che coinvolgono i propri calciatori e quelli dell’avversario di Lega: gol, assist, rigori segnati o parati, reti subite, espulsioni e tutti gli eventi capaci di incidere sulla prestazione e sui fantavoti. I contenuti saranno disponibili a partire dalle 24 ore successive alla conclusione della partita disputata dal singolo atleta e andranno ad affiancare le informazioni già presenti nell’app come voti live, voti finali, fantavoti e pagelle.
«Fantacalcio e Serie A condividono utenti, passione e visione – ha spiegato Nino Ragosta, CEO e founder di Fantacalcio –. Uno degli obiettivi era offrire ai fantallenatori la possibilità di selezionare le informazioni che contano davvero. Grazie a Volkswagen da quest’anno sarà possibile seguire i momenti salienti dei propri giocatori e ricevere aggiornamenti dedicati rimanendo all’interno dell’app Leghe Fantacalcio Serie A. Con Tribuna Volkswagen e Sala Stampa powered by Volkswagen trasformiamo questa idea in un’esperienza integrata e personalizzata».
La seconda novità riguarderà la Sala Stampa, che dalla stagione 2026/2027 sarà powered by Volkswagen. La sezione raccoglierà in un unico spazio notizie e aggiornamenti dedicati esclusivamente ai calciatori presenti nella rosa dell’utente. In questo modo ogni Fantallenatore avrà un flusso informativo personalizzato sulle condizioni dei giocatori e sulle notizie più rilevanti in vista delle gare successive. Anche in questo caso i contenuti saranno filtrati in funzione della propria squadra e di quella dell’avversario, per offrire solo ciò che conta davvero.
«Volkswagen entra nel mondo del Fantacalcio, fatto di tanti appassionati, – ha dichiarato Francesco Cimmino, Brand Manager di Volkswagen Italia – una community in costante crescita, dinamica e fortemente coinvolta. Siamo felici di mettere a disposizione degli utenti le nuove funzionalità Tribuna Volkswagen e Sala Stampa powered by Volkswagen, pensate per arricchire l’esperienza di gioco e renderla ancora più evoluta sotto il profilo della tecnologia, della personalizzazione e dell’interazione». Le nuove funzionalità saranno disponibili nell’app Leghe Fantacalcio Serie A a partire dall’inizio della stagione 2026/2027.