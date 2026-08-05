Partnership Lega Serie A, Fantacalcio e Volkswagen: nell'app ci saranno highlights personalizzati e news su misura

«Grazie alla partnership con Volkswagen e Fantacalcio – ha commentato l’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo – introduciamo un modo completamente nuovo di vivere il nostro campionato. Ogni fantallenatore potrà seguire i propri calciatori attraverso contenuti costruiti su misura, dagli highlights dedicati alla propria squadra agli aggiornamenti personalizzati, trasformando ogni giornata di Serie A in un’esperienza ancora più immersiva. Questi servizi confermano la capacità della Lega Serie A di anticipare i cambiamenti nelle modalità di fruizione del prodotto calcio».

L’accordo prevede due principali novità. Cuore della collaborazione sarà la nuovissima Tribuna Volkswagen, un’innovativa sezione attraverso la quale gli utenti potranno vedere gli highlights di tutte le partite di Serie A Enilive e seguire da vicino tutti i momenti decisivi del nostro Campionato. Per la prima volta, però, la visione degli highlights sarà costruita anche attorno alla propria rosa Fantacalcio.

Ogni fantallenatore potrà difatti visualizzare le clip relative agli episodi che coinvolgono i propri calciatori e quelli dell’avversario di Lega: gol, assist, rigori segnati o parati, reti subite, espulsioni e tutti gli eventi capaci di incidere sulla prestazione e sui fantavoti. I contenuti saranno disponibili a partire dalle 24 ore successive alla conclusione della partita disputata dal singolo atleta e andranno ad affiancare le informazioni già presenti nell’app come voti live, voti finali, fantavoti e pagelle.

«Fantacalcio e Serie A condividono utenti, passione e visione – ha spiegato Nino Ragosta, CEO e founder di Fantacalcio –. Uno degli obiettivi era offrire ai fantallenatori la possibilità di selezionare le informazioni che contano davvero. Grazie a Volkswagen da quest’anno sarà possibile seguire i momenti salienti dei propri giocatori e ricevere aggiornamenti dedicati rimanendo all’interno dell’app Leghe Fantacalcio Serie A. Con Tribuna Volkswagen e Sala Stampa powered by Volkswagen trasformiamo questa idea in un’esperienza integrata e personalizzata».