Pio Esposito sempre più centrale per l'Inter: pronto il rinnovo fino al 2031

L’ Inter , oltre al mercato in entrata e uscita, continua a trattare i rinnovi delle pedine chiave per la squadra di Cristian Chivu . Dopo quello di Yann Bisseck arrivato la settimana scorsa, è vicino l’accordo per il rinnovo di Francesco Pio Esposito .

Pio Esposito rinnovo Inter – Le cifre dell’accordo

Stando alle indiscrezioni, l’intesa prevederebbe uno stipendio da 3,2 milioni di euro netti a stagione (4,32 milioni di euro lordi), che potrebbe salire a 3,5 milioni grazie a dei bonus.

Rientrato nella rosa nerazzurra per il Mondiale per Club dopo il prestito con lo Spezia e ora componente fisso della squadra di Chivu. Infine, al 30 giugno 2025 (ultimo bilancio approvato e consultabile) e il costo storico di Pio Esposito è aumentato di 780mila euro, salendo così a complessivi 1,45 milioni di euro.