Pio Esposito sempre più centrale per l'Inter: pronto il rinnovo fino al 2031

L’Inter, oltre al mercato in entrata e uscita, continua a trattare i rinnovi delle pedine chiave per la squadra di Cristian Chivu. Dopo quello di Yann Bisseck arrivato la settimana scorsa, è vicino l’accordo per il rinnovo di Francesco Pio Esposito.
Come per il tedesco, anche per l’italiano il contratto dovrebbe essere prolungato fino a giugno 2031, diventando così ancor di più una figura centrale nel gruppo nerazzurro.
Pio Esposito rinnovo Inter – Le cifre dell’accordo
Stando alle indiscrezioni, l’intesa prevederebbe uno stipendio da 3,2 milioni di euro netti a stagione (4,32 milioni di euro lordi), che potrebbe salire a 3,5 milioni grazie a dei bonus.
Rientrato nella rosa nerazzurra per il Mondiale per Club dopo il prestito con lo Spezia e ora componente fisso della squadra di Chivu. Infine, al 30 giugno 2025 (ultimo bilancio approvato e consultabile) e il costo storico di Pio Esposito è aumentato di 780mila euro, salendo così a complessivi 1,45 milioni di euro.