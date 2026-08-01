Dove vedere Leicester Genoa tv streaming: guarda la partita in diretta

In attesa dell’inizio ufficiale della stagione, che partirà con il campionato, la formazione di Daniele De Rossi avrà l’occasione di scendere in campo, dopo qualche giorno di allenamenti, in una amichevole contro la formazione inglese, finita nella terza serie del calcio britannico.

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Questa sfida servirà a De Rossi per valutare le prime settimane di lavoro e dover poter intervenire nei prossimi giorni sul campo. Sullo stesso piano c’è la società rossoblù, già attiva in sede di mercato e al lavoro per accontentare le richieste del tecnico.

La sfida fra Leicester e Genoa sarà visibile solo a pagamento. La partita sarà infatti in diretta su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI). Dopo questo impegno, il Genoa scenderà nuovamente in campo per le seguenti amichevoli estive prima dell’inizio ufficiale della stagione 2026/27: