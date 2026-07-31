Il Como pronto per il colpo Chalobah: l'impatto a bilancio dell'operazione

Dopo un inseguimento durato diverse settimane, il Como è a un passo dal mettere le mani su Trevoh Chalobah. Secondo le ultime indiscrezioni, il club lariano si sarebbe avvicinato al difensore inglese e starebbe preparando l’ultimo rilancio per convincere il Chelsea a cederlo. Un’altra operazione di altissimo livello per il Como, che ha già portato a termine diversi acquisti e soprattutto è stato in grado di trattenere il giovane talento Nico Paz.
L’operazione che porterà Chalobah a vestire la maglia del Como si dovrebbe chiudere sulla base di 30 milioni di euro ai quali si potrebbero aggiungere ulteriori bonus. Una cifra decisamente importante. Ma come impatterà il nuovo acquisto sui conti del Como? Quanto costerà Chalobah al club lariano nella prossima stagione?
Chalobah stipendio Como – L’impatto a bilancio
Partendo dal cartellino, come detto l’operazione si dovrebbe chiudere sulla base di 30 milioni di euro più bonus. Considerando che Chalobah dovrebbe firmare un contratto di cinque anni (fino al 2031), la quota ammortamento per ciascuna delle prossime cinque stagioni – al netto dello scattare di eventuali bonus – sarà pari a 6 milioni di euro.
A questa cifra si aggiungerà poi lo stipendio del calciatore. Secondo indiscrezioni, Chalobah si sarebbe accordato per un salario da 3,6 milioni di euro netti a stagione (cifra che corrisponde a 6,66 milioni di euro lordi). Se questi dati fossero confermati, il costo complessivo per la stagione 2026/27 ammonterà a 12,66 milioni di euro.