Il Como pronto per il colpo Chalobah: l'impatto a bilancio dell'operazione

Dopo un inseguimento durato diverse settimane, il Como è a un passo dal mettere le mani su Trevoh Chalobah. Secondo le ultime indiscrezioni, il club lariano si sarebbe avvicinato al difensore inglese e starebbe preparando l’ultimo rilancio per convincere il Chelsea a cederlo. Un’altra operazione di altissimo livello per il Como, che ha già portato a termine diversi acquisti e soprattutto è stato in grado di trattenere il giovane talento Nico Paz.

L’operazione che porterà Chalobah a vestire la maglia del Como si dovrebbe chiudere sulla base di 30 milioni di euro ai quali si potrebbero aggiungere ulteriori bonus. Una cifra decisamente importante. Ma come impatterà il nuovo acquisto sui conti del Como? Quanto costerà Chalobah al club lariano nella prossima stagione?