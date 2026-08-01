Perché le inglesi possono spendere e le italiane no: il vero divario è nella ricorrenza dei ricavi

In questo contesto, è chiara l’affermazione di un’Europa del calcio economicamente stratificata, in cui coesistono club che corrono e club che inseguono, con questi ultimi che provano a seguire i sentieri strategici delle società più sostenibili. E allora la domanda è: perché alcuni club possono spendere centinaia di milioni ogni estate senza mettere a rischio i conti?

Mentre i club della Premier League concludono operazioni plurimilionarie, per le società della nostra Serie A , il calciomercato deve ancora cominciare . Tante trattative ma pochi, pochissimi colpi: tra conti in rosso, debiti e il nuovo Fair Play Finanziario , il tema della sostenibilità del calcio europeo evidenzia una vera e propria spaccatura tra i club del nostro Continente. Da una parte, infatti, le squadre sotto la lente d’ingrandimento dell’ UEFA , alcune delle quali strette nei limiti del Settlement Agreement; dall’altra, l’elite, i club più “ricchi”, protagonisti di una ascesa economica che sta già segnando le sorti del football internazionale.

La stabilità dei flussi economici è la chiave degli investimenti

Non è necessariamente una questione di fatturato, o meglio, non solo: è la stabilità dei flussi economici a rendere un club un’entità forte e credibile rispetto ai diktat imposti dalla UEFA. Nondimeno, questo è l’aspetto che, più di ogni altra cosa, traccia un’evidente linea di demarcazione tra società che possono operare massicciamente sul mercato da quelle che, viceversa, presentano ancora criticità reddituali tali da ridurne fortemente la capacità di spesa.

La dipendenza dagli introiti derivanti dalla partecipazione alla UEFA Champions League, in questo senso, evidenzia una realtà ormai consolidata: le entrate garantite dal palcoscenico europeo possono generare un importante surplus di cashflow operativo, ma non garantiscono, di per sé, il raggiungimento dell’equilibrio finanziario o il miglioramento delle capacità di spesa.

Questo è il motivo per cui club e società del nostro calcio non crescono come accade invece in Inghilterra, poiché ancorate a un modello di business estremamente volatile. L’esigenza, invece, è quella di muoversi velocemente verso un obiettivo non più derogabile: il riferimento è alla capacità di generare ricavi elevati, ricorrenti e diversificati, dalle sponsorizzazioni al merchandising, dalla biglietteria ai diritti TV.

Perché le big inglesi possono investire sul mercato e le italiane no

Proprietà solide, ricavi strutturalmente elevati, ma, soprattutto, il “sistema Premier”, che opera come ecosistema che alimenta la crescita economica dei suoi club. Il parallelo con l’Italia è praticamente un match impari: che siano Inter, Milan o Juventus, nessuna delle tre “grandi” della nostra Serie A possiede la stessa struttura reddituale delle formazioni di Premier, né può competere sul mercato con le stesse, specialmente quando si alza l’asticella dei prezzi. ll gap tra squadre italiane e inglesi è evidente e risiede sostanzialmente nella qualità dei ricavi, nella discontinuità, da parte dei nostri club, di incassare proventi da fonti ricorrenti e da un minore appeal commerciale.

D’altra parte, le grandi squadre d’oltremanica godono di un vero e proprio vantaggio cumulativo rispetto alla concorrenza italiana, poiché la maggiore solidità economica permette loro di pianificare investimenti, assumersi un maggiore livello di rischio e attrarre calciatori di alto profilo. A proposito di rischio: da questo punto di vista, una base di ricavi ampia e diversificata consente di assorbire con maggiore facilità eventuali investimenti poco redditizi.

L’internazionalizzazione del marchio, poi, è un’altra delle aree di sviluppo dei ricavi in cui gli inglesi sono maestri. Tuttavia, il vero problema del calcio italiano è un altro: per molte società, infatti, il mercato rappresenta un modo per risanare i conti mentre per i club di Premier rappresenta un fattore di crescita sportiva e commerciale.