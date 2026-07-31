È morto Franco Baresi, storico capitano del Milan e Campione del Mondo nel 1982

Il calcio italiano piange Franco Baresi, morto nella giornata odierna all’età di 66 anni a causa di una malattia. Nell’agosto del 2025 il Milan aveva comunicato che, durante alcuni accertamenti di routine, al proprio vicepresidente onorario era stata riscontrata una nodulazione polmonare. Baresi era stato sottoposto a un intervento chirurgico, seguito da una terapia, affrontando anche questa battaglia con la discrezione e la determinazione che avevano caratterizzato tutta la sua vita.

E’ stato il club rossonero ad annunciare la sua scomparsa con un messaggio: «Non è semplice comunicare la perdita di un battito del nostro cuore, di uno dei respiri della nostra anima. Ma tutto il Milan e tutti i Milanisti devono provare ad essere all’altezza di Franco Baresi, bisogna farsi forza e raccogliere tutte le energie utili, pur fra le lacrime e la commozione di un momento che pesa tantissimo. Franco ci ha lasciati, dopo averci regalato solo pochi mesi fa l’ultima grande, orgogliosa immagine di sé in uno stadio gremito, collegato con tutto il mondo, per una cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali milanesi che lui ha reso storica».

«Abbracciamo tutti uniti il ricordo gigantesco di Franco, sapendo che ci terrà sempre per mano, e che ci darà una motivazione in più per ogni istante della nostra vita rossonera. Per sempre. Perché Baresi è per sempre», ha aggiunto il club.