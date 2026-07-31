La stoccata di Carnevali a Malagò: «Poteva muoversi meglio. L’importante è non inserire gli amici»

«Alla fine, per guidare gli Azzurri, Malagò è andato sulla sua prima scelta: Mancini è un ottimo allenatore, ma non mi è piaciuto come si è comportato con la nostra Nazionale», ha spiegato Carnevali. Il riferimento è all’addio con cui il tecnico aveva lasciato la panchina azzurra nella precedente esperienza per volare in Arabia Saudita, una vicenda che continua evidentemente a pesare nel giudizio del dirigente bianconero.

Giovanni Carnevali all’attacco. L’amministratore delegato della Juventus è intervenuto sul nuovo corso della Nazionale e non ha risparmiato una dura critica alla gestione portata avanti da Giovanni Malagò in questa prima fase da nuovo presidente della FIGC. Il dirigente bianconero, ospite a Courmayeur di un evento organizzato da La Stampa, ha commentato la scelta di Roberto Mancini come nuovo commissario tecnico, allargando il discorso alla struttura della Federazione e al progetto che dovrebbe accompagnare il rilancio del calcio italiano.

La nomina di Mancini non era la soluzione preferita dalla Serie A, che avrebbe voluto Antonio Conte e che, dopo avere appoggiato Malagò nella corsa alla presidenza federale, si aspettava un maggiore coinvolgimento nella scelta del nuovo commissario tecnico. «Secondo me Malagò poteva muoversi meglio, bisogna cercare di costruire ciò che non siamo stati in grado di fare», ha aggiunto Carnevali.

La critica non riguarda però soltanto il nome scelto per la panchina, ma soprattutto il modello di gestione della Federazione. Secondo Carnevali, la FIGC dovrebbe essere organizzata con una struttura più simile a quella di un club, attraverso una separazione chiara dei ruoli e una programmazione di lungo periodo che parta dal settore giovanile.

«Come Serie A abbiamo suggerito di costruire una federazione come una società, con un presidente e un direttore tecnico e con un progetto sui giovani, affidato a tecnici ed educatori», ha sottolineato il dirigente. Un’impostazione nella quale avrebbero potuto trovare spazio anche Paolo Maldini e Leonardo, usciti rapidamente dal progetto federale dopo le divergenze emerse con lo stesso Malagò.

«Mi piacevano le proposte di Maldini e Leonardo. L’importante è non inserire gli amici, ma persone capaci», ha proseguito Carnevali, lanciando la stoccata più netta alla governance federale. Per l’amministratore delegato juventino, la ricostruzione della Nazionale non può dipendere da equilibri personali o scelte di appartenenza, ma deve fondarsi sulle competenze e su una strategia condivisa con le principali componenti del sistema.