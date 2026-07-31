La FIFA snobba le accuse e avanza con il suo piano: «Nessuno sta vendendo il calcio»

Nel comunicato diramato questa mattina, la FIFA ha voluto fornire alcuni chiarimenti , respingendo le accuse mosse in questi giorni. L’organo di governo del calcio mondiale ha riconosciuto le preoccupazioni espresse pubblicamente, ribadendo il proprio impegno a una consultazione aperta e democratica e accusando addirittura i media di avere fornito informazioni errate.

Dopo aver pubblicato un vero e proprio vademecum sul sito ufficiale con l’obiettivo di rispondere alla domande più frequenti sul proprio piano commerciale , la FIFA ha pubblicato un’ulteriore nota, con toni decisamente diversi, per rispondere punto su punto alle numerose critiche arrivate nelle ultime ore dal mondo del calcio , e non solo.

«Abbiamo ascoltato i commenti forniti dalle rispettive confederazioni in relazione alla proposta di istituzione della FIFA Forward Enterprise (FFE) – si legge nella nota FIFA – e desideriamo affrontare le questioni emerse dopo le prime notizie apparse sui media martedì. Rispettiamo i commenti e le preoccupazioni espressi pubblicamente e ribadiamo il nostro impegno a una consultazione aperta e democratica. Il processo di consultazione che avevamo programmato è stato interrotto da informazioni errate diffuse dai media. Proseguiremo con questo processo di consultazione per garantire che ogni Federazione affiliata abbia la possibilità di esprimere il proprio voto sulla base dei fatti»

«FFE è stata proposta esclusivamente per garantire che tutte le Federazioni affiliate alla FIFA abbiano l’opportunità di assumere una partecipazione significativa nell’opportunità commerciale del calcio nei rispettivi Paesi e che ciò non avvenga a discapito né dello spirito né della governance della FIFA o del calcio stesso. Nessuno sta vendendo il calcio. Non è qualcosa che la FIFA prenderebbe mai in considerazione. Tutti hanno il diritto di esprimere la propria opposizione e di chiedere ulteriori chiarimenti, ma nessuna singola entità può affermare di rappresentare tutte le 211 Federazioni affiliate nel mondo. Ogni Federazione affiliata dovrebbe poter esaminare la proposta e avere voce in capitolo nel plasmare il proprio futuro. Questi sono i principi democratici della FIFA».