EURO 2032: entro oggi le candidature degli stadi, a ottobre la scelta della UEFA

Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, nella giornata di ieri sono già arrivate più di una dozzina di candidature e non si esclude che oggi ne arrivino delle altre. Da domani la FIGC avrà il compito di valutarle tutte singolarmente, per ognuna è prevista una media di un centinaio di pagine, per poi presentare a sua volta alla UEFA una lista ristretta , entro settembre. A ottobre arriverà poi la scelta sui cinque impianti che ospiteranno le partite di EURO 2032, torneo che sarà co-organizzato con la Turchia .

Poi c’è il capitolo Milano . I primi lavori relativi al progetto di Inter e Milan per un nuovo San Siro sono iniziati, anche se sono di preparazione e riguardano l’area dell’attuale Meazza. In questi giorni è poi arrivato il via libera all’ accordo di collaborazione tra il Comune di Milano e la Regione Lombardia per coordinare l’iter autorizzativo dell’impianto.

Anzi nei giorni scorsi Sport e Salute , proprietaria dello stadio Olimpico, ha presentato un progetto di ristrutturazione da 130 milioni con l’obiettivo di concorrere con Istanbul per ospitare la finalissima. Ma fra i candidati c’è anche il prossimo stadio della Roma a Pietralata , sempre più vicino a ottenere le ultime autorizzazioni per iniziare i lavori . È possibile però che solo uno dei due venga inserito dalla FIGC nella rosa da spedire alla UEFA, con l’altro che potrebbe essere presente come prima riserva.

Candidature stadi EURO 2032 – Da Napoli a Cagliari, passando per Salerno, Palermo e Cagliari

L’obiettivo è avere una rappresentanza più completa possibile e quindi arrivare anche al Sud. Napoli, come annunciato dal Comune, è pronta a presentare dossier Maradona, se non lo ha già fatto nella giornata di ieri. Tutto questo però senza l’appoggio della società di Aurelio De Laurentiis, che si è subito tirato indietro di fronte al piano di ristrutturazione da 200 milioni voluta dal Comune e dalla Regione Campania.

Ma per il capoluogo campano potrebbe esserci anche il patron del Napoli con la sempre più insistente idea di costruire uno stadio ex novo. Qui però siamo molto indietro, manca ancora l’individuazione definitiva dell’area, e avere tutte le carte pronte per oggi, o comunque entro un mese (tempo destinato a ulteriori integrazioni) sembra al momento molto difficile, anche per il discorso riserve.

Infine, dopo il brusco stop di Palermo – con la società rosanero che si è tirata indietro nel progetto di ristrutturazione insieme al Comune del Renzo Barbera –, non va dimenticata Salerno con il sindaco Vincenzo De Luca (ex presidente della Regione Sicilia) che ha presentato il progetto pubblico da 150 milioni per lo stadio Arechi. Poi c’è la Sardegna con Cagliari. Ieri, il Consiglio comunale ha approvato la dichiarazione di pubblico interesse dell’opera e il riconoscimento del diritto di superficie alla società sarda.