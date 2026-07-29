«Progetto stravolto»: il Palermo si ritira dal piano di restyling dello stadio Barbera

Il Palermo Calcio fa un passo indietro sul progetto di riqualificazione dello stadio Renzo Barbera. La società rosanero ha annunciato ufficialmente lo stop all’iniziativa, destinata a rappresentare uno dei tasselli della candidatura di Palermo a ospitare alcune gare di EURO 2032.

La decisione è stata comunicata attraverso una lettera firmata dal direttore generale Giovanni Gardini e indirizzata al sindaco Roberto Lagalla e al Consiglio comunale. Nel documento, il club spiega che il ritiro del progetto è stato determinato dalle modifiche apportate nel corso dell’iter, ritenute tali da aver «stravolto radicalmente» l’impianto originario della proposta.