«Progetto stravolto»: il Palermo si ritira dal piano di restyling dello stadio Barbera

Il Palermo Calcio fa un passo indietro sul progetto di riqualificazione dello stadio Renzo Barbera. La società rosanero ha annunciato ufficialmente lo stop all’iniziativa, destinata a rappresentare uno dei tasselli della candidatura di Palermo a ospitare alcune gare di EURO 2032.
La decisione è stata comunicata attraverso una lettera firmata dal direttore generale Giovanni Gardini e indirizzata al sindaco Roberto Lagalla e al Consiglio comunale. Nel documento, il club spiega che il ritiro del progetto è stato determinato dalle modifiche apportate nel corso dell’iter, ritenute tali da aver «stravolto radicalmente» l’impianto originario della proposta.
Secondo la società, le variazioni introdotte dal ragioniere generale e dal segretario comunale hanno reso la società di viale del Fante non più «in condizioni di procedere oltre», pesando in modo decisivo sull’equilibrio del Piano economico finanziario (Pef).
Questo nonostante, si legge nella lettera, il Palermo avesse già manifestato la disponibilità ad aggiungere ulteriori 30 milioni di euro per coprire la mancanza di apporto pubblico.
La società di viale del Fante sottolinea che l’iniziativa prevedeva investimenti privati per oltre 250 milioni di euro e mirava a consegnare alla città e ai tifosi un impianto moderno, garantendo al contempo un impatto significativo sulla riqualificazione urbana dell’area circostante.
A meno di un ritorno al testo condiviso inizialmente, il club rosanero ha dunque annunciato che proseguirà il proprio rapporto con l’amministrazione comunale in ossequio alla concessione attualmente vigente, che scadrà nel dicembre 2032.