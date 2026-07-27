Il Commissario Sessa: «Approvazione progetto stadio della Roma entro la metà di settembre»

«Con un Decreto Interministeriale dei ministri Salvini , Abodi e Giorgetti l’opera è stata dichiarata di interesse strategico nazionale. Con l’ordinanza del 15 giugno abbiamo attivato il Provvedimento Autorizzativo Unico Commissariale , una procedura sinergica che ci consentirà di accelerare un percorso che mediamente comporta 260-300 giorni e chiuderlo in circa 100 giorni », ha dichiarato nella conferenza stampa organizzata, il commissario straordinario per gli stadi di EURO 2032 , Massimo Sessa . Lo stessa Sessa ha firmato le nomine del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca , e del Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri , come sub-commissari straordinari per il nuovo stadio della Roma a Pietralata.

Per quanto riguarda le prossime tappe, Sessa prevede che la Conferenza dei servizi decisoria e la Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) si chiudano entro 60 giorni, così da arrivare alla conclusione dell’iter amministrativo a metà settembre. «Sull’approvazione del progetto sono prudentemente ottimista: l’auspicio è chiudere per metà settembre, giorno più giorno meno poi andremo sulle procedure di legge necessarie ad avviare l’opera. Imprevisti possono capitare ma siamo qui per questo, c’è grande clima di collaborazione – ha aggiunto il commissario Sessa –. È un intervento importante dentro la città. L’aspetto più importante da tenere in considerazione è la gestione dei flussi e dei deflussi durante le partite, per evitare di condizionare il traffico cittadino».

Alla conferenza era presente anche il ministro per i Trasporti Matteo Salvini: «È l’avvio di un percorso non solo sotto l’aspetto calcistico e sportivo. Gli stadi devono vivere 365 giorni all’anno. L’obiettivo dello stadio della Roma è quello, di vivere con il quartiere e tutto l’anno. Un’infrastruttura moderna e sportiva, che guardi al turismo, alla ristorazione, che deve vivere in modo integrato con il territorio. Con Ferrovie dello Stato ci mettiamo un investimento di 35 milioni di euro per rendere più moderna la stazione Tiburtina. Sarà un’opportunità in vista di EURO 2032. Mi complimento con la Roma, nella speranza che sia d’esempio per altri club».