Alle spalle di Milano si conferma protagonista Trento (seconda), che mantiene il primato nella macroarea degli Sport individuali e si distingue nello sport femminile. La provincia è inoltre seconda per risultati ai Giochi di Milano Cortina 2026 e nello sport paralimpico. Soprattutto, domina il bilancio storico dei vent’anni dell’Indice con 19 presenze sul podio e 8 vittorie complessive, il miglior risultato mai registrato dall’indagine.

Il successo di Milano arriva al termine di una crescita costante negli ultimi anni. La provincia si era classificata settima nel 2022, quinta nel 2023 e nel 2024, terza nel 2025 e raggiunge ora per la prima volta la vetta della graduatoria. Un risultato che beneficia anche della spinta legata ai Giochi olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026, che hanno rafforzato il territorio sul piano organizzativo, degli investimenti, dell’attrattività internazionale e dei risultati sportivi.

Ai piedi del podio si collocano, rispettivamente quarta e quinta, Bologna e Firenze. La provincia del capoluogo emiliano brilla negli sport di squadra, dove ottiene il secondo posto, risultato replicato nel basket, disciplina che la vede al vertice della classifica storica dei 20 anni; è inoltre terza per atlete e atleti tesserati, nel nuoto e negli sport dei motori. Firenze, vincitrice dell’Indice in due occasioni, primeggia invece per gli enti di promozione sportiva, è terza negli sport individuali grazie soprattutto al primo posto nel nuoto, seconda nello sport femminile e terza nella pallavolo. La provincia di Bergamo, sesta, si conferma tra le province di riferimento del movimento sportivo nazionale: è prima nel ciclismo, seconda negli investimenti sostenuti dal Credito Sportivo e terza nel calcio professionistico.

Tra le performance più significative dell’anno spiccano quelle di Belluno (7ª) e Sondrio (9ª), che beneficiano anche dell’eredità dei Giochi olimpici e paralimpici invernali. Belluno compie un balzo di 27 posizioni, dal 34° al 7° posto, ed è prima per attrattività degli eventi sportivi e nell’area Sport e società, grazie in particolare ai risultati ottenuti nello sport amatoriale, nel turismo sportivo e nello sport per bambini. Sondrio risale invece dal 35° al 9° posto, distinguendosi per i risultati olimpici, gli sport invernali, l’attrattività degli eventi e il legame tra sport e turismo di montagna. Nella Top 10 figurano inoltre Torino (8ª), che sale sul podio negli indicatori dedicati a sport, storia e cultura, praticabilità sportiva e sport indoor, e Vicenza (10ª), per la prima volta tra le prime dieci province italiane grazie alla forza diffusa del proprio sistema territoriale e ai risultati ottenuti negli sport di squadra meno popolari, nel ciclismo e nello sport giovanile.

Alle porte della Top 10 si colloca Como (11ª), trainata anche dalla crescita del calcio cittadino. Escono invece dalle prime dieci posizioni Genova (12ª), Rimini (13ª) e Trieste (15ª), territori che continuano tuttavia a esprimere eccellenze specifiche. Genova, due volte vincitrice dell’Indice, resta un punto di riferimento per gli sport di squadra meno diffusi, in particolare la pallanuoto, ed è seconda sia nei media per lo sport sia nelle imprese per lo sport; la serie storica la vede inoltre leader nel calcio professionistico. Rimini primeggia negli sport motoristici e nelle imprese legate allo sport. Trieste, vincitrice dell’Indice nel 2017 e nel 2018, mantiene il primato negli sport dell’acqua e tra tecnici e ufficiali di gara e guida la classifica storica per sport femminile e atleti tesserati.

Tra le grandi città, la provincia di Roma conferma il 17° posto, ma conquista il primo posto negli sport indoor e il secondo nella praticabilità sportiva. Nel Mezzogiorno, Cagliari scende dal 10° al 22° posto, pur restando la prima provincia meridionale e mantenendo la leadership nazionale per quota di atlete e atleti tesserati. Tra i recuperi più significativi spiccano Benevento, che sale dall’88° al 57° posto grazie anche al ritorno del calcio in Serie B, e Palermo, che passa dall’84° al 74° posto, realizzando la migliore crescita tra le grandi aree metropolitane.

Il divario territoriale

La graduatoria conferma anche quest’anno la persistenza di un significativo divario territoriale. Dopo Viterbo (92ª), gli ultimi posti sono occupati esclusivamente da province del Mezzogiorno, con Sud Sardegna che chiude ancora una volta la classifica.

Nessuna provincia di Campania, Basilicata, Puglia e Sicilia riesce inoltre a salire sul podio di alcuna delle quattro macrocategorie dell’Indice, a conferma delle difficoltà che caratterizzano una parte rilevante del sistema sportivo meridionale.