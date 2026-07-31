Firenze presenta la candidatura ufficiale come città ospitante per EURO 2032

«Ospitare EURO 2032 sarebbe una straordinaria opportunità. Significherebbe dare ulteriore impulso al percorso di crescita della città», ha commentato la sindaca del capoluogo toscano Sara Funaro.

Di
Luca Cosentini
Onefootball
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Stadio Artemio Franchi (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

La città di Firenze ha presentato ufficialmente la propria candidatura come città ospitante in vista di EURO 2032, competizione che l’Italia co-organizzerà con la Turchia e per la quale sono previsti cinque stadi per nazione. Entro mezzanotte, infatti, terminerà la finestra per presentare la documentazione richiesta alla FIGC, che da domani inizierà a valutare i vari fascicoli prima di consegnare a settembre una shortlist di stadi alla UEFA, che nel mese di ottobre nominerà i cinque stadi italiani che ospiteranno il torneo continentale.

La candidatura, come spiega la nota del Comune di Firenze, è accompagnata dai documenti relativi al «progetto definitivo dello stadio Franchi, il cronoprogramma dell’intervento di riqualificazione, il progetto degli allestimenti temporanei necessari allo svolgimento della manifestazione (overlay) e la documentazione tecnica di verifica della conformità ai requisiti richiesti nell’ambito del percorso di candidatura, tra cui la capienza massima dell’impianto, confermando oltre 40mila posti a visibilità piena».

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Nel dettaglio, il progetto degli allestimenti temporanei prevede «la messa a disposizione della UEFA di una serie di strutture sportive cittadine funzionali all’organizzazione della manifestazione: i campi da calcio dell’impianto Cerreti e del centro sportivo Davide Astori, oltre a spazi degli impianti Padovani e Grazzini (Floriagafir) e dello stadio di atletica Luigi Ridolfi». La documentazione comprende anche il piano della mobilità pubblica, con il sistema delle tramvie e del trasporto pubblico locale, e il quadro relativo alla capacità ricettiva della città.

«Con la trasmissione della documentazione abbiamo rispettato integralmente gli impegni e le tempistiche previste dalla FIGC, completando gli adempimenti richiesti per questa fase della candidatura – ha dichiarato la sindaca di Firenze Sara Funaro –. Ospitare EURO 2032 sarebbe una straordinaria opportunità per Firenze: significherebbe dare ulteriore impulso al percorso di crescita della città, valorizzarne il patrimonio e confermarne la capacità di accogliere e organizzare grandi eventi internazionali. Continueremo a lavorare con, con l’auspicio che Firenze possa essere selezionata tra le sedi italiane di EURO 2032».

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