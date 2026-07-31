I funerali di Franco Baresi si terranno il 4 agosto presso la basilica di Sant'Ambrogio a Milano

Nel frattempo, il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha disposto un minuto di raccoglimento in memoria di Franco Baresi da osservare prima di tutte le gare amichevoli in programma in Italia nella giornata odierna e nel fine settimana .

Si terranno martedì 4 agosto alle 11.00 nella basilica di Sant’Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi , morto questa mattina all’età di 66 anni. Ancora da comunicare invece gli orari della camera ardente che verrà allestita per la bandiera del Milan e del calcio italiano. Sarà però assente la squadra rossonera , che non potrà partecipare ai funerali visto che è attualmente si trova in tournée in Australia . Ovviamente ci sarà qualche rappresentante del club oltre alle moltissime personalità del calcio italiano e internazionale.

Infine, il sindaco di Travagliato Renato Pasinetti, paese della Bassa Bresciana dove Baresi è nato e cresciuto nel 1960, ha annunciato che il Comune osserverà il lutto da domenica fino a martedì, giornata in cui saranno celebrati i funerali dell’ex capitano del Milan. Per l’intero periodo le bandiere degli edifici comunali saranno esposte a mezz’asta e l’amministrazione invita cittadini, associazioni e attività economiche ad aderire al momento di cordoglio con le modalità ritenute più opportune.

«È il modo con cui la nostra comunità vuole rendere omaggio a un uomo che ha portato il nome di Travagliato nel mondo, rimanendo sempre profondamente legato alle proprie origini», ha spiegato il primo cittadino nell’annunciare il provvedimento. Martedì, giorno delle esequie, è prevista la partecipazione di una delegazione istituzionale del Comune alla cerimonia funebre.