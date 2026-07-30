Il Gruppo Il Sole 24 Ore chiude la semestrale 2026 con un utile di oltre 1 milione

Il Consiglio di Amministrazione de Il Sole 24 Ore, ha approvato oggi la Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026 e il Bilancio di Sostenibilità 2025 che ha certificato la prosecuzione del trend positivo del Gruppo che chiude il primo semestre del 2026 con margini operativi in miglioramento e un risultato netto positivo di 1,2 milioni di euro, in crescita del 17,7% rispetto al pari periodo del 2025, nonostante le persistenti difficoltà del mercato editoriale italiano e un contesto geopolitico ed economico ancora caratterizzati da imprevedibilità e prospettive di crescita moderate.

Sono stati registrati ricavi consolidati pari a 102,9 milioni di euro (105,2 milioni di euro nello stesso periodo del 2025), di cui 42,4 milioni di euro di ricavi pubblicitari e 45,9 milioni di euro di ricavi editoriali e 14,6 milioni di euro di altri ricavi. Nel dettaglio si rileva la crescita dei ricavi di banche dati (+4,0%)e software (+70,4%) grazie all’integrazione dei servizi AI, del business della formazione (+28,9%) e dell’agenzia di stampa Radiocor (+6,7%), e il positivo contributo del nuovo canale IlSole24OreTV e dei podcast. Questi andamenti compensano parzialmente la flessione del settore mostre, dei ricavi diffusionali di quotidiano, libri e periodici e dei ricavi pubblicitari.