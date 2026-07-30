Il Gruppo Il Sole 24 Ore chiude la semestrale 2026 con un utile di oltre 1 milione

Il Consiglio di Amministrazione de Il Sole 24 Ore, ha approvato oggi la Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026 e il Bilancio di Sostenibilità 2025 che ha certificato la prosecuzione del trend positivo del Gruppo che chiude il primo semestre del 2026 con margini operativi in miglioramento e un risultato netto positivo di 1,2 milioni di euro, in crescita del 17,7% rispetto al pari periodo del 2025, nonostante le persistenti difficoltà del mercato editoriale italiano e un contesto geopolitico ed economico ancora caratterizzati da imprevedibilità e prospettive di crescita moderate.
Sono stati registrati ricavi consolidati pari a 102,9 milioni di euro (105,2 milioni di euro nello stesso periodo del 2025), di cui 42,4 milioni di euro di ricavi pubblicitari e 45,9 milioni di euro di ricavi editoriali e 14,6 milioni di euro di altri ricavi. Nel dettaglio si rileva la crescita dei ricavi di banche dati (+4,0%)e software (+70,4%) grazie all’integrazione dei servizi AI, del business della formazione (+28,9%) e dell’agenzia di stampa Radiocor (+6,7%), e il positivo contributo del nuovo canale IlSole24OreTV e dei podcast. Questi andamenti compensano parzialmente la flessione del settore mostre, dei ricavi diffusionali di quotidiano, libri e periodici e dei ricavi pubblicitari.
Il margine operativo lordo (ebitda) del primo semestre 2026 è positivo per 11,3 milioni di euro con una crescita del 6,7% rispetto al pari periodo del 2025, grazie al contenimento dei costi. Il risultato operativo (ebit) del primo semestre 2026 è positivo per 3,4 milioni di euro in crescita del 18,9% rispetto ai 2,8 milioni di euro del 2025. Il risultato netto è positivo per 1,2 milioni di euro, in crescita del 17,7% rispetto al risultato di 1,1 milioni di euro del primo semestre 2025.
La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2026 è negativa per 14,3 milioni di euro e si confronta con un valore al 31 dicembre 2025 positivo per 6,1 milioni di euro. La variazione è principalmente riconducibile al rimborso del contratto di finanziamento acquisito in seguito all’efficacia della fusione inversa di Zenit S.p.A., che ha fatto seguito al perfezionamento dell’OPA volontaria promossa da Zenit sulle azioni di categoria speciale de Il Sole 24 ORE non detenute da Confindustria. Il patrimonio netto è pari a 17 milioni di euro rispetto ai 36,6 milioni di euro del 31 dicembre 2025, principalmente per l’impatto della fusione inversa di Zenit S.p.A. combinato all’andamento dei risultati del periodo.
Per quanto riguarda i dati diffusionali, il quotidiano Il Sole 24 ORE registra per il periodo gennaio-maggio 2026 una diffusione complessiva (carta + digitale) pari a 107.728 copie medie giorno (-8,2% rispetto al pari periodo 2025, con un mercato che segna un calo del -8,4%). Il dato delle copie vendute de Il Sole 24 ORE, il Total Paid For Circulation nel primo semestre del 2026 è stato determinato in 215.757 copie medie giorno, in crescita del 31,8% rispetto al pari periodo del 2025, comprensive di tutte le copie digitali multiple vendute, ma non dichiarabili come diffuse ai fini ADS e pertanto non inserite nella relativa dichiarazione.
Radio 24 ha registrato nel primo trimestre 2026 il record storico di ascolti con 2.685.000 ascoltatori e nel secondo trimestre del 2026 si è attestata a 2.530.000 ascoltatori nel giorno medio, un dato stabilmente al di sopra dei 2,5 milioni di ascoltatori giornalieri a conferma del forte apprezzamento di pubblico per l’offerta editoriale dell’emittente (fonte: Audiradio I e II trimestre 2026). A questi numeri si affiancano i risultati dell’innovativa piattaforma Radio 24 – 4.0 che ha registrato nel periodo gennaio-giugno 2026 un valore medio di pagine viste mese di 9,1 milioni; il numero di utenti unici raggiunge una media mensile di 1,5 milioni (fonte: Mapp Intelligence – gennaio/giugno 2026).
Nel corso del 2026 l’attività di 24 ORE Podcast ha visto un ulteriore sviluppo attraverso la creazione di 24OrePodcast.com, il nuovo punto di accesso dedicato che valorizza l’offerta di podcast originali di Radio 24, Il Sole 24 Ore e di tutto il Gruppo. Nel periodo gennaio-giugno 2026 le audio stream (download e straming on demand) dei podcast di Radio 24 e de Il Sole 24 Ore, fruibili da sito e da app di Radio 24 per Mobile, Smart TV, dispositivi Automotive, Smart Speaker Alexa, da Sito e App de Il Sole 24 Ore e dalle principali piattaforme terze (Spotify, Apple Podcast, Amazon Music) sono state 56,8 milioni, per una media mensile di 9,4 milioni di download. (fonti: gennaio / giugno 2026 Audiometrix per il sito e App, Spotify Metrix per Spotify, Apple Analytics per Apple, Amazon Analytics per Amazon).