La campagna abbonamenti del Milan apre oggi, giovedì 30 luglio, la sua fase di vendita libera per i posti ancora disponibili. Dalle 15.00, quindi, i tifosi rossoneri che non potevano accedere alle fasi precedenti avranno la loro possibilità di acquisire il proprio posto a San Siro per la stagione 2026/27.
Si tratta della quarta, e ultima, fase di vendita pensata dal club rossonero che in questa stagione si troverà a fronteggiare un’altra rivoluzione, non solo sportiva, ma soprattutto societaria, per volontà del patron Gerry Cardinale, con l’addio dell’Ad Giorgio Furlani, sostituito nei poteri da Massimo Calvelli, e con una struttura sportiva totalmente cambiata rispetto alla scorsa stagione, fino ad arrivare a Ruben Amorim, che siederà in panchina sostituendo così Massimiliano Allegri.
Tornando alla vendita libera degli abbonamenti, come successo per le altre fasi di vendita, i tifosi potranno scegliere fra due differenti modalità. Plus, che include le 19 partite di Serie A, le quattro di Europa League e gli ottavi di finale di Coppa Italia, più una serie di vantaggi come un numero maggiori di cambi nominativi disponibili. Quella Classic invece include solamente le 19 partite di campionato.
Di seguito, i prezzi dei settori ancora disponibili in vendita libera per entrambe le modalità dell’abbonamento, Plus e Classic: