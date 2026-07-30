Castro alla Roma e Dovbyk al Bologna: l'impatto della doppia operazione sui conti giallorossi

Ora è ufficiale: Santiago Castro è un giocatore della Roma. Il club giallorosso ha messo a disposizione di Gian Piero Gasperini in vista del ritorno in Champions League un’alternativa a Donyell Malen, attaccante olandese rivelazione della passata stagione e riscattato al termine del campionato scorso dall’Aston Villa.
L’ex attaccante del Bologna arriva a Roma a titolo definitivo e ha siglato un contratto della durata di cinque anni. Secondo le indiscrezioni della stampa sportiva, l’operazione si è chiusa sulla base di 35 milioni di euro più bonus, oltre al 10% garantito sull’eventuale futura rivendita. Contestualmente, l’attaccante ucraino Artem Dovbyk ha compiuto il percorso inverso, trasferendosi in Emilia in prestito.
L’impatto a bilancio dell’acquisto di Castro
Ma come impatterà questa operazione sui conti della Roma? Quanto costerà Castro ai giallorossi per l’esercizio che si chiuderà al 30 giugno 2027? E quanto risparmia la società con l’addio di Dovbyk? Castro ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2031, motivo per cui la quota ammortamento del cartellino per la stagione 2026/27 dovrebbe essere pari a 7 milioni di euro.
A questa cifra bisogna aggiungere lo stipendio del nuovo numero 9 della Roma. Castro in giallorosso guadagnerà 2,2 milioni di euro netti a stagione, corrispondenti a 4,07 milioni di euro lordi. Sulla base di queste cifre, il costo complessivo del calciatore per la Roma in vista della prossima stagione sarà dunque di poco superiore agli 11 milioni di euro.
L’effetto della cessione di Dovbyk in prestito
Artem Dovbyk, come detto, farà invece il percorso inverso, approdando nella città delle due torri. Il calciatore si trasferirà in prestito e la Roma – stando alle indiscrezioni di stampa – contribuirà al pagamento di metà del suo ingaggio. Se così fosse, il club giallorosso risparmierà poco più di 3,2 milioni di euro (lo stipendio annuale al lordo pesa per poco più di 6,4 milioni di euro). Considerando entrambe le operazioni, l’effetto sui conti 2026/27 della Roma sarà dunque negativo per 7,8 milioni di euro circa.