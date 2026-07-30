Castro alla Roma e Dovbyk al Bologna: l'impatto della doppia operazione sui conti giallorossi

Ora è ufficiale: Santiago Castro è un giocatore della Roma. Il club giallorosso ha messo a disposizione di Gian Piero Gasperini in vista del ritorno in Champions League un’alternativa a Donyell Malen, attaccante olandese rivelazione della passata stagione e riscattato al termine del campionato scorso dall’Aston Villa.

L’ex attaccante del Bologna arriva a Roma a titolo definitivo e ha siglato un contratto della durata di cinque anni. Secondo le indiscrezioni della stampa sportiva, l’operazione si è chiusa sulla base di 35 milioni di euro più bonus, oltre al 10% garantito sull’eventuale futura rivendita. Contestualmente, l’attaccante ucraino Artem Dovbyk ha compiuto il percorso inverso, trasferendosi in Emilia in prestito.