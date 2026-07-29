Dalla mancata consultazione alla preferenza per Conte: prime crepe nel rapporto Serie A-Malagò

Il rapporto tra la Lega Serie A e Giovanni Malagò, apparso fin qui solidissimo, mostra le prime incrinature. Come riporta La Gazzetta dello Sport, a mettere in discussione la sintonia tra i club e il presidente federale non è tanto il profilo del nuovo commissario tecnico, quanto il metodo con cui la scelta è stata comunicata. L’appoggio della massima serie era stato determinante per l’elezione di Malagò al vertice della FIGC. Un sostegno che i club sentono oggi non adeguatamente ripagato. La nomina di Roberto Mancini sulla panchina azzurra sarebbe infatti maturata senza un reale confronto preventivo con le società, che si sono trovate di fronte a una decisione già presa.

Il malumore in Consiglio federale Il disappunto è stato espresso durante il Consiglio federale di ieri dal presidente della Lega Ezio Simonelli, collegato da remoto ma con un intervento arrivato comunque netto. Il punto sollevato riguarda la prerogativa del presidente federale di scegliere il Ct, affiancata però dal dovere di ascoltare le componenti del sistema, a partire proprio dalla Serie A. Nella sua replica Malagò avrebbe ricordato come il ragionamento su Andrea Pirlo fosse stato condiviso con i club, mentre la virata su Mancini sarebbe stata imposta dagli sviluppi delle ultime ore. Al malumore di Simonelli si sono uniti gli interventi degli altri consiglieri federali espressione della Lega, Giuseppe Marotta per l’Inter, Giorgio Chiellini per la Juventus e Stefano Campoccia per l’Udinese. Un disagio che sarebbe condiviso anche da Lega Pro e Lega Dilettanti.