Tornano le amichevoli in chiaro su NOVE: Roma, Juventus e Milan protagoniste

A completare il programma ci sarà anche il Community Shield tra Arsenal e Manchester City, tradizionale apertura del calcio inglese.

Il primo appuntamento è con la Roma, che sfiderà il Cardiff nel loro stadio sabato 1 agosto, poi Juventus e Milan sfideranno i campioni del mondo del Chelsea nel corso delle loro tournée asiatiche: la Juve al Kai Tak Stadium di Hong Kong mercoledì 5 agosto, il Milan al Gelora Bung Karno Stadium di Giacarta sabato 8 agosto.

Cardiff-Roma è la prima di un trittico di partite in Galles per i giallorossi di Giampiero Gasperini con le formazioni britanniche. Chelsea-Juventus e Chelsea-Milan sono due amichevoli di prestigio per testare la condizione fisica delle squadre di Luciano Spalletti e Ruben Amorim, a poche settimane dall’inizio del campionato italiano.

Inoltre, domenica 16 agosto alle 16 in chiaro su NOVE e in diretta streaming su HBO Max e discovery+, ci sarà Arsenal-Manchester City, il Community Shield, l’appuntamento che apre da tradizione la stagione calcistica inglese, mettendo di fronte i campioni della Premier League e i vincitori della FA Cup.