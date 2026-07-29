Ricavi in crescita nel primo semestre per Essilux: utile vicino ai 2 miliardi

EssilorLuxottica chiude il semestre in crescita. L’azienda di ottica ha chiuso i primi sei mesi dell’anno con ricavi pari a 14,8 miliardi di euro, registrando un incremento del 5,7%, nonostante un contesto macroeconomico globale che il gruppo continua a definire caratterizzato da una crescente incertezza. La dinamica si è rafforzata nel secondo trimestre, durante il quale il fatturato ha raggiunto 7,69 miliardi di euro, con un incremento del 7,2% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente. Sul fronte della redditività, l’utile operativo adjusted dei primi sei mesi si è attestato a 2,75 miliardi di euro, segnando una crescita dell’8,7%, mentre l’utile netto adjusted è salito del 6,9%, fino a quota 1,92 miliardi. Il gruppo ha inoltre generato un flusso di cassa pari a 1,07 miliardi di euro, chiudendo il semestre con 1,93 miliardi di liquidità e mezzi equivalenti. L’indebitamento finanziario netto è invece aumentato a 13,39 miliardi, rispetto ai 10,85 miliardi registrati alla fine di dicembre.

La performance geografica Dal punto di vista geografico, Nord America ed Europa hanno continuato a rappresentare i principali mercati del gruppo. Nel secondo trimestre il Nord America ha generato ricavi per 3,24 miliardi di euro, in crescita del 4,7% e del 7,2% a cambi costanti, mentre l’area EMEA ha raggiunto 3,04 miliardi, con un progresso del 6,7% e dell’8% a cambi costanti. Le crescite più sostenute sono arrivate tuttavia dai mercati emergenti. L’America Latina ha registrato ricavi per 417 milioni di euro, in aumento del 14,1%, mentre l’Asia-Pacifico ha raggiunto 979 milioni, con un incremento del 15,2% e del 17% a cambi costanti. La performance asiatica è stata sostenuta anche dal consolidamento della rete retail di Top Charoen in Thailandia, entrata nel perimetro del gruppo a partire da aprile e capace di aggiungere quasi 2.000 punti vendita alla presenza commerciale di EssilorLuxottica.