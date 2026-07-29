Ricavi in crescita nel primo semestre per Essilux: utile vicino ai 2 miliardi

EssilorLuxottica chiude il semestre in crescita. L’azienda di ottica ha chiuso i primi sei mesi dell’anno con ricavi pari a 14,8 miliardi di euro, registrando un incremento del 5,7%, nonostante un contesto macroeconomico globale che il gruppo continua a definire caratterizzato da una crescente incertezza. La dinamica si è rafforzata nel secondo trimestre, durante il quale il fatturato ha raggiunto 7,69 miliardi di euro, con un incremento del 7,2% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente.
Sul fronte della redditività, l’utile operativo adjusted dei primi sei mesi si è attestato a 2,75 miliardi di euro, segnando una crescita dell’8,7%, mentre l’utile netto adjusted è salito del 6,9%, fino a quota 1,92 miliardi.
Il gruppo ha inoltre generato un flusso di cassa pari a 1,07 miliardi di euro, chiudendo il semestre con 1,93 miliardi di liquidità e mezzi equivalenti. L’indebitamento finanziario netto è invece aumentato a 13,39 miliardi, rispetto ai 10,85 miliardi registrati alla fine di dicembre.
La performance geografica
Dal punto di vista geografico, Nord America ed Europa hanno continuato a rappresentare i principali mercati del gruppo. Nel secondo trimestre il Nord America ha generato ricavi per 3,24 miliardi di euro, in crescita del 4,7% e del 7,2% a cambi costanti, mentre l’area EMEA ha raggiunto 3,04 miliardi, con un progresso del 6,7% e dell’8% a cambi costanti.
Le crescite più sostenute sono arrivate tuttavia dai mercati emergenti. L’America Latina ha registrato ricavi per 417 milioni di euro, in aumento del 14,1%, mentre l’Asia-Pacifico ha raggiunto 979 milioni, con un incremento del 15,2% e del 17% a cambi costanti.
La performance asiatica è stata sostenuta anche dal consolidamento della rete retail di Top Charoen in Thailandia, entrata nel perimetro del gruppo a partire da aprile e capace di aggiungere quasi 2.000 punti vendita alla presenza commerciale di EssilorLuxottica.
I driver della performance
Tra i principali driver industriali figura il portafoglio di lenti per la gestione della miopia, che nel secondo trimestre ha registrato ricavi in crescita del 24%. Secondo il gruppo, l’andamento è stato favorito sia dalle evidenze cliniche sull’efficacia dei prodotti, sia da un’offerta sempre più ampia per tecnologia e fascia di prezzo.
Prosegue infine l’espansione degli AI glasses, uno dei segmenti su cui EssilorLuxottica sta concentrando maggiormente la propria strategia di sviluppo. Le vendite degli occhiali dotati di intelligenza artificiale sono risultate quasi raddoppiate nel secondo trimestre rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Nel complesso, i risultati confermano la capacità di EssilorLuxottica di sostenere la crescita e la redditività, facendo leva sull’espansione internazionale e sui segmenti a maggiore contenuto tecnologico.
(Image credit: DepositPhotos.com)