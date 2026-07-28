La UEFA attacca la FIFA: «Il calcio non è in vendita»

La UEFA all’attacco della FIFA. La confederazione calcistica europea critica duramente l’organo di governo mondiale riguardo al progetto di far entrare investitori privati nel capitale di una nuova società destinata a concentrare le principali attività commerciali della federazione. La replica di Nyon contesta alla radice l’idea che i diritti e il patrimonio economico legati alle competizioni possano diventare oggetto di una compravendita. «Questa operazione supera una linea che le istituzioni di governo del calcio non dovrebbero mai oltrepassare. La UEFA la considera una questione estremamente seria, e lo stesso dovrebbero fare tutte le federazioni nazionali e ogni portatore d’interesse: leghe, club, calciatori, tifosi, governi e chiunque abbia a cuore il futuro del gioco», si legge nella dura nota diffusa dall’organismo presieduto da Aleksander Čeferin. La nota veicolata sui canali social della UEFA prosegue. «L’anima e la governance del calcio non sono beni da negoziare, soprattutto in assenza di qualsiasi trasparenza su chi ne ricaverebbe un vantaggio finanziario. Nessuno di noi è proprietario del calcio. Non appartiene alla FIFA e non spetta alla FIFA venderlo», conclude la UEFA.

Il piano della FIFA Il riferimento è al piano, svelato dal Financial Times per la costituzione di FIFA Forward Enterprise, una società commerciale che potrebbe essere valutata circa 20 miliardi di dollari e nella quale investitori esterni arriverebbero a rilevare fino al 20% del capitale. L’operazione, sulla quale la FIFA sta lavorando con JPMorgan, potrebbe consentire all’organismo di raccogliere fino a 4,2 miliardi di dollari. All’interno della nuova entità dovrebbero confluire le principali attività generatrici di ricavi della FIFA, dai diritti televisivi alle sponsorizzazioni, passando per ticketing, licensing e operazioni collegate alle competizioni maschili, femminili e giovanili. La FIFA manterrebbe comunque la maggioranza e l’autorità esclusiva sulle decisioni sportive, sui calendari e sulla struttura dei tornei. Tra i potenziali protagonisti dell’operazione figura Thrive Eternal, veicolo di capitale permanente promosso da Thrive Capital e guidato da Joshua Kushner, indicato come possibile investitore capofila. Alla costruzione del progetto starebbe inoltre collaborando, in qualità di consulente commerciale, Greg Maffei, ex amministratore delegato di Liberty Media.