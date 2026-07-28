Mps e Banco Bpm lavorano alla fusione anti-Intesa. Ma i due titoli scivolano in Borsa

Intanto, si è chiusa un giornata negativa a Piazza Affari per i due titoli. Nel dettaglio, Mps ha perso in Borsa l’ 1,86% mentre Banco Bpm ha registrato un -1,81% .

Sui termini dell’operazione non filtrano indiscrezioni. Al momento, secondo quanto risulta, l’ipotesi più accreditata è quella di una fusione concordata tra le due banche, con la fissazione del rapporto di concambio e la convocazione delle rispettive assemblee straordinarie. Una soluzione che permetterebbe di evitare i tempi più lunghi previsti da un’offerta pubblica, riducendo così il rischio che l’Opas di Intesa arrivi a conclusione prima ancora che l’operazione concorrente prenda formalmente il via.

Prosegue il lavoro degli amministratori delegati di Mps e Banco Bpm , rispettivamente Luigi Lovaglio e Giuseppe Castagna , per definire i contorni di un progetto di fusione tra i due istituti, alternativo all’offerta pubblica di scambio lanciata da Intesa Sanpaolo su Monte dei Paschi.

La calendarizzazione

Tornando al piano congiunto di fusione, resta incerta la data dei due consigli di amministrazione che dovranno eventualmente dare il via libera all’operazione. Fonti finanziarie invitano alla prudenza dopo le voci su una convocazione straordinaria già in questa settimana o nel weekend: «Si faranno quando i tempi saranno maturi». Anche Bloomberg ipotizza scadenze più dilatate, richiamando «la complessità» dell’accordo allo studio degli advisor. L’intesa dovrà includere una componente cash per gli azionisti di Mps e tenere conto delle attuali valutazioni di Borsa dei due gruppi: un lavoro che richiederà «alcune settimane».

Per ora restano fissati in calendario i consigli sulle semestrali. Quello del Banco è previsto per il 5 agosto, quello di Mps per il 6. Va ricordato che per una convocazione straordinaria bastano 24 ore a Siena e 12 a Milano. Qualora il progetto venisse approvato in occasione dei cda sulle semestrali, le assemblee straordinarie (per cui è necessario un preavviso di 30 giorni) potrebbero tenersi a inizio settembre. Una data che si collocherebbe a ridosso del 10 settembre quando i soci di Intesa dovranno approvare l’aumento di capitale al servizio dell’opas. Da quel momento la Bce avrà a disposizione dai 60 ai 90 giorni per esprimersi. Il via libera potrebbe quindi arrivare tra metà novembre e inizio dicembre quando l’opas di Intesa dovrebbe essere già partita.