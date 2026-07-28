Le big non bastano più: perché le aziende dovrebbero guardare oltre l'élite della Serie A

«Le aziende italiane sottovalutano i club che si posizionano appena sotto le big del campionato ma che rappresentano un patrimonio ancora largamente inespresso. Società come Lazio, Genoa, Bologna e Atalanta, solo per fare qualche esempio, hanno costruito negli anni un capitale identitario, territoriale e di relazione con i tifosi che può offrire agli sponsor opportunità di valorizzazione del brand molto rilevanti».

Ne è fermamente convinto Federico Gaetano, amministratore delegato di StageUp che aggiunge, «Riconoscere questo valore permetterebbe alla Serie A di ampliare le opportunità per le aziende e contribuire alla crescita dell’intero sistema calcio».

L’Inter è il club della Serie A che genera il più elevato valore reputazionale e di coinvolgimento a vantaggio degli sponsor.

Considerando i Campioni d’Italia come riferimento (valore=100), a seguire ci sono Juventus (95), Milan (86) e Roma (65), ma emerge un elemento significativo: la capacità di generare valore non è un patrimonio esclusivo delle big.