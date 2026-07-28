La Bundesliga tratta con il fondo USA Apollo per un finanziamento da 1 miliardo

La stessa cifra, come riporta The Athletic, è in fase di negoziazione con una società di investimento per garantire al massimo campionato tedesco ulteriore liquidità. Nel dettaglio, nel corso del mese di giugno a New York, alcuni rappresentati del torneo hanno incontrato dirigenti del fondo USA Apollo Sports Capital , azionista di maggioranza dell’ Atletico Madrid , per discutere di un finanziamento della durata di 20 anni, garantito dai futuri ricavi derivanti dai diritti televisivi nazionali del campionato.

Avere sempre risorse economiche a disposizione in un ambiente vorace come quello del calcio è una delle grandi sfide che si ripresentano ciclicamente per ogni componente, in qualsiasi livello, del sistema. E non fa eccezione nemmeno la Bundesliga , che nel 2025/26, come riportato da Calcio e Finanza , ha incassato quasi 1 miliardo di euro dai diritti televisivi .

Da quanto filtra, non ci sono stati incontri con altri soggetti finanziari e i dialoghi fra Apollo e la Bundesliga non hanno preso in considerazione la cessione in favore della prima di quote azionarie delle società controllate dal torneo tedesco che gestiscono esclusivamente i ricavi provenienti dalla vendita dei diritti televisivi. È bene sottolineare, come un eventuale accordo di questo genere debba essere giocoforza approvato da una maggioranza qualificata di due terzi dei 36 club professionistici, 18 della Bundesliga e altrettanti della seconda divisione.

Non si tratta di una prima volta per il calcio tedesco, visto che da anni si parla di questo tipo di operazioni, con l’obiettivo di diminuire l’enorme differenza venutasi a creare con la Premier League. Il massimo campionato inglese nel 2025/26 ha incassato ben 3,7 miliardi di euro dai diritti tv, quasi tre volte quello incassato dalla Liga, che è il secondo campionato per ricavi dai diritti televisivi.

Secondo le norme in vigore attualmente in Bundesliga, anche se esistono delle eccezioni, una società non può finire sotto il controllo di un singolo investitore esterno, garantendo ai tifosi un ruolo di stakeholder ai quali, in ultima analisi, i dirigenti devono rendere conto. Si tratta della cosiddetta regola del 50+1, che sottintende come il 50% dei diritti di voto, più un’ulteriore quota, deve rimanere nelle mani dei membri del club. L’aspetto positivo di questa regola è rappresentato dai prezzi accessibili dei biglietti. Più in generale, la norma tutela l’identità dei club, mantenendoli legati ai rispettivi territori ed evitando che vengano utilizzati per finalità estranee allo sport, come ad esempio il cosiddetto “sportswashing”.