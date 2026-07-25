La proposta della Fiorentina sul Franchi: concessione di 90 anni e 30 milioni di arredi

Pondera infatti i 55 milioni di investimento che la Fiorentina si dice pronta a sborsare per coprire il secondo lotto dei lavori, ma anche i mancati incassi causati dai lavori che hanno ridotto la capienza dello stadio dal 2024. Una situazione che andrà avanti almeno fino al 2029, data prevista per la fine del cantiere.

La Fiorentina punta a una concessione della durata di 90 anni per lo stadio Franchi . Lo riporta l’edizione odierna de La Nazione, spiegando che il club toscano sta studiando una convenzione extra large, come le sue ambizioni. La proposta propedeutica al project financing che la Fiorentina ha recapitato a Palazzo Vecchio tiene conto di diversi aspetti, soprattutto quelli economici.

C’è poi il tema del canone di affitto, il più delicato. La società viola è intenzionata a corrispondere la cifra che ritiene più congrua, che potrebbe aggirarsi intorno a 1,5 o 1,8 milioni di euro. Allo stato attuale appare difficile che Palazzo Vecchio possa dichiarare di interesse pubblico una proposta che prevede una concessione così lunga: è questo il nodo che rischia di creare l’impasse.

Una soluzione a questa situazione sarebbe però rappresentata dai 30 milioni ulteriori e necessari per coprire le spese di skybox, arredi vari, area hospitality e lavori accessori. Inizialmente previsti in una fase successiva ai lavori, questi soldi potrebbero rientrare nel “pacchetto” del secondo lotto. A quel punto la Fiorentina potrebbe farsi carico anche di questa spesa – i milioni totali lieviterebbero a 85 – giustificando in maniera ancora più massiccia la richiesta di una concessione così lunga.

Nella proposta preliminare del club non si fa cenno a questi 30 milioni, ma non è escluso che il progetto possa essere ricalibrato fino ad arrivare alla proposta finale: 85 milioni di euro per 90 anni di concessione.