Il Leicester in odore di cessione: King Power cerca nuovi investitori

King Power controlla il club da oltre quindici anni, dopo l’acquisizione completata nel 2010 dal fondatore del gruppo Vichai Srivaddhanaprabha . All’epoca il Leicester militava in Championship e occupava una posizione di metà classifica, lontano dai vertici del calcio britannico.

La favola Leicester si avvia verso l’epilogo . A dieci anni dalla storica conquista della Premier League, la proprietà thailandese delle Foxes sta valutando la possibilità di cedere il club. Il gruppo proprietario King Power , attivo nei settori travel retail e duty free, avrebbe affidato alla banca d’investimento Citigroup il compito di sondare il mercato e verificare l’interesse di potenziali acquirenti, secondo quanto riportato dal Financial Times .

L’impresa sportiva sotto la guida di Claudio Ranieri

Sotto la gestione thailandese, il club riuscì prima a conquistare la promozione in Premier League nel 2014 e successivamente, nella stagione 2015/16, a realizzare una delle imprese sportive più sorprendenti di sempre. Guidata dall’allenatore italiano Claudio Ranieri, la squadra vinse il campionato sovvertendo ogni pronostico e interrompendo il dominio delle grandi potenze.

Quello straordinario risultato trasformò il Leicester in un fenomeno globale. Nella stagione seguente le Foxes raggiunsero i quarti di finale di Champions League, consolidando la propria crescita internazionale.

La traiettoria del club fu segnata nel 2018 dalla morte di Srivaddhanaprabha, rimasto vittima di un incidente in elicottero avvenuto all’esterno dello stadio. Il controllo della società passò quindi al figlio Aiyawatt, sotto la cui presidenza il Leicester continuò inizialmente a ottenere risultati di rilievo.

La parabola discendente

Le Foxes chiusero infatti la Premier League al quinto posto sia nel 2020 sia nel 2021, mancando di poco la qualificazione alla Champions League, e conquistarono per la prima volta nella propria storia la FA Cup. Dopo la pandemia, tuttavia, l’equilibrio sportivo ed economico della società cominciò progressivamente a deteriorarsi.

Il Leicester retrocesse in Championship nel 2023, riuscendo a tornare immediatamente nella massima serie prima di scendere nuovamente nel 2025. La crisi è poi proseguita fino alla retrocessione in League One, la terza divisione calcistica inglese, arrivata al termine di una stagione condizionata anche da di sei punti di penalizzazione.

Nel mese di febbraio il club ha infatti ricevuto la sanzione sportiva per avere violato le regole dell’EFL che limitano le perdite e la capacità di spesa delle società. La sanzione ha aggravato una situazione sportiva già complessa, spingendo verso la nella terza categoria nazionale dopo la seconda retrocessione consecutiva.

Le difficoltà finanziarie

L’ultimo bilancio pubblicato ha evidenziato una perdita di 71,1 milioni di sterline nella stagione 2024/25, nonostante la partecipazione alla Premier League e la crescita dei ricavi garantiti dai diritti audiovisivi. King Power aveva inoltre convertito in capitale 124 milioni di sterline di finanziamenti concessi dagli azionisti, cancellando così il debito contratto.

Durante la propria gestione, la famiglia Srivaddhanaprabha ha finanziato anche il trasferimento della prima squadra in un nuovo centro sportivo e avviato il progetto per ampliare lo stadio fino a una capienza di 40mila spettatori. Il piano di espansione dell’impianto è stato tuttavia sospeso, in attesa di maggiore chiarezza sulle prospettive societarie e finanziarie.

Alle difficoltà del Leicester si sono aggiunti i problemi registrati dal core business della proprietà. L’attività di King Power è stata penalizzata dalla riduzione dei visitatori internazionali in Thailandia dopo la pandemia, in particolare di quelli provenienti dalla Cina, spingendo il gruppo a rinegoziare alcune concessioni commerciali con Airports of Thailand.

L’avvio del sondaggio affidato alla banca indica come la proprietà stia prendendo concretamente in considerazione la chiusura di un ciclo iniziato nel 2010 e culminato con uno dei titoli più memorabili nella storia del calcio inglese.