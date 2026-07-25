L'Italia torna a San Siro: a novembre il big match di Nations League con la Francia

L’Italia farà il proprio esordio nella quinta edizione della competizione venerdì 25 settembre, quando affronterà il Belgio allo stadio Olimpico di Roma. Tre giorni più tardi gli Azzurri saranno di scena a Bursa contro la Turchia , prima di proseguire la prima finestra internazionale con il doppio confronto di ottobre. Il 2 ottobre la Nazionale farà visita alla Francia allo Stade de France di Saint-Denis, mentre il 5 ottobre tornerà in Italia per affrontare nuovamente la Turchia allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna. Le ultime due giornate saranno invece concentrate a novembre, prima con la gara casalinga contro i Bleus e poi con la trasferta conclusiva in Belgio .

In attesa di arrivare alla nomina ufficiale di Andrea Pirlo come nuovo Ct della Nazionale, sarà lo stadio Giuseppe Meazza di Milano a ospitare Italia-Francia , penultimo appuntamento degli Azzurri nella fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27. La sfida contro i Bleus è in programma giovedì 12 novembre alle ore 20.45 e completa il quadro delle sedi interne scelte per il cammino della Nazionale nel Gruppo 1 della Lega A.

Il ritorno al Meazza avverrà a un anno di distanza dalla sconfitta per 4-1 contro la Norvegia, maturata nell’ultima partita del girone di qualificazione al Mondiale, e a due anni dal ko per 3-1 incassato proprio contro la Francia in Nations League. Per l’Italia si tratterà quindi anche dell’occasione per interrompere una serie negativa che dura da tre incontri disputati a Milano.

Prima di questa fase, la città aveva rappresentato per quasi un secolo un terreno particolarmente favorevole alla Nazionale. L’imbattibilità milanese era durata infatti 96 anni, dalla sconfitta per 2-1 contro l’Ungheria del gennaio 1925, fino al ko con lo stesso risultato contro la Spagna nell’ottobre 2021 al Meazza. Proprio contro la Francia arrivò inoltre la vittoria più larga ottenuta dall’Italia a Milano, il 9-4 del 18 gennaio 1920. L’Austria resta invece l’avversaria più affrontata dagli Azzurri nel capoluogo lombardo, con sei precedenti, davanti a Svezia, Svizzera, Ungheria e Portogallo, tutte ferme a cinque.

Milano è la seconda città italiana, alle spalle di Roma, per numero di partite ospitate dalla Nazionale. Il bilancio complessivo parla di 64 incontri, con 39 vittorie, 19 pareggi e sei sconfitte, a conferma del ruolo storico ricoperto dalla città anche nella geografia del calcio azzurro. Tra il 1905 e il 1911 Milano fu inoltre sede della Federcalcio e nel corso del tempo vide l’Italia scendere in campo in quattro diversi impianti: l’Arena Civica, il Velodromo Sempione, il Campo Milan di viale Lombardia e lo stadio di San Siro, intitolato a Giuseppe Meazza dal 3 marzo 1980.

Il calendario dell’Italia nel girone di Nations League

Di seguito, il calendario completo dell’Italia nel girone della nuova edizione di Nations League: