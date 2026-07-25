Dove vedere Torino Cittadella tv streaming: guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Torino Cittadella tv streaming , terza amichevole estiva per la formazione granata.

Dove vedere Torino Cittadella tv streaming – Tutti i dettagli

Questa sfida servirà ad Abate per valutare le prime giornate di lavoro e dover poter intervenire nei prossimi giorni sul campo. Sullo stesso piano c’è la società granata, già attiva in sede di mercato e al lavoro per accontentare le richieste del tecnico.

La sfida fra Torino e Cittadella sarà visibile sia pagamento che gratuitamente. La partita sarà infatti in diretta su Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI) in streaming su NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), ma anche su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI) in modalità free e su Torino TV per i titolari di tessera Cuore Granata, che dovranno essere iscritti al sito torinofc.it e aver associato al profilo il numero della tessera. Dopo questo impegno, il Torino scenderà nuovamente in campo per le seguenti amichevoli estive prima dell’inizio ufficiale della stagione 2026/27: