Dove vedere Standard Liegi Juventus tv streaming: guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Standard Liegi Juventus tv streaming , seconda amichevole estiva per la formazione bianconera.

Dove vedere Standard Liegi Juventus tv streaming – Tutti i dettagli

Questa sfida servirà a Spalletti per valutare le prime giornate di lavoro e dover poter intervenire nei prossimi giorni sul campo. Sullo stesso piano c’è la società bianconera, abbastanza ferma in sede di mercato e al lavoro per accontentare le richieste del tecnico.

La sfida fra Standard Liegi e Juventus sarà visibile a pagamento, ma anche in chiaro. La partita sarà infatti in diretta su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI), su Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI) e in streaming su NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), ma anche sul sito e app del club bianconero. Dopo questo impegno, la Juventus scenderà nuovamente in campo per le seguenti amichevoli estive prima dell’inizio ufficiale della stagione 2026/27: