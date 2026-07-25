Dove vedere Standard Liegi Juventus tv streaming: guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Standard Liegi Juventus tv streaming, seconda amichevole estiva per la formazione bianconera.
In attesa dell’inizio ufficiale della stagione, che partirà con il campionato, la formazione di Luciano Spalletti avrà l’occasione di scendere in campo, dopo qualche settimana di allenamenti, in una amichevole contro la formazione belga che milita in prima serie.
Quando si gioca Standard Liegi Juventus
Standard Liegi-Juventus, match amichevole in questa estate 2026, si terrà allo Stade Maurice Dufrasne di Liegi, il 25 luglio 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 20.00.
Dove vedere Standard Liegi Juventus tv streaming – Tutti i dettagli
Questa sfida servirà a Spalletti per valutare le prime giornate di lavoro e dover poter intervenire nei prossimi giorni sul campo. Sullo stesso piano c’è la società bianconera, abbastanza ferma in sede di mercato e al lavoro per accontentare le richieste del tecnico.
La sfida fra Standard Liegi e Juventus sarà visibile a pagamento, ma anche in chiaro. La partita sarà infatti in diretta su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI), su Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI) e in streaming su NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), ma anche sul sito e app del club bianconero. Dopo questo impegno, la Juventus scenderà nuovamente in campo per le seguenti amichevoli estive prima dell’inizio ufficiale della stagione 2026/27:
- Juventus- Nizza (31 luglio)
- Chelsea-Juventus (5 agosto)
- Juventus-Inter (8 agosto)
- Juventus-Palermo (11 agosto)
- Juventus-Juventus Next Gen (17 agosto)