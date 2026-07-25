Dove vedere QPR Fiorentina tv streaming: guarda la partita in diretta

Le due squadre scendono in campo per una amichevole estiva. Prosegue il lavoro di preparazione di Fabio Grosso.

Di
Luca Cosentini
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Fabio Grosso (Photo by FRED TANNEAU/AFP via Getty Images)

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere QPR Fiorentina tv streaming, terza amichevole estiva per la formazione viola.

In attesa dell’inizio ufficiale della stagione, che partirà con il campionato, la formazione di Fabio Grosso avrà l’occasione di scendere in campo, dopo qualche giorno di allenamenti, in una amichevole contro la formazione inglese, militante in Championship, seconda divisione del calcio britannico.

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Quando si gioca QPR Fiorentina

QPR-Fiorentina, match amichevole in questa estate 2026, si terrà al Matrade Loftus Road Stadium di Londra, il 25 luglio 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 16.00.

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Dove vedere QPR Fiorentina tv streaming – Tutti i dettagli

Questa sfida servirà a Grosso per valutare le prime giornate di lavoro e dover poter intervenire nei prossimi giorni sul campo. Sullo stesso piano c’è la società viola, già attiva in sede di mercato e al lavoro per accontentare le richieste del tecnico.

La sfida fra QPR e Fiorentina sarà visibile solo a pagamento. La partita sarà infatti in diretta su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI). Dopo questo impegno, la Fiorentina scenderà nuovamente in campo per le seguenti amichevoli estive prima dell’inizio ufficiale della stagione 2026/27:

  • Watford-Fiorentina (29 luglio)
  • Fiorentina-Real Madrid (1 agosto)
  • Fiorentina-Deportivo La Coruna (6 agosto)

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