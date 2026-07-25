Dove vedere Genoa Vicenza tv streaming: guarda la partita in diretta

In attesa dell’inizio ufficiale della stagione, che partirà con il campionato, la formazione di Daniele De Rossi avrà l’occasione di scendere in campo, dopo qualche settimana di allenamenti, in una amichevole contro la formazione veneta, neopromossa in Serie B.

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Questa sfida servirà a De Rosi per valutare la prima settimana di lavoro e dover poter intervenire nei prossimi giorni di lavoro sul campo. Sullo stesso piano c’è la società rossoblù, già attiva in sede di mercato e al lavoro per accontentare le richieste del tecnico.

La sfida fra Genoa e Vicenza non sarà visibile né a pagamento né gratuitamente. La società rossoblù non ha comunicato alcun modo utile per seguire la sfida in famiglia. Dopo questo impegno, il Genoa scenderà nuovamente in campo per le seguenti amichevoli estive prima dell’inizio ufficiale della stagione 2026/27: