Dove vedere Celtic Milan tv streaming: guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Celtic Milan tv streaming , prima amichevole estiva per la formazione rossonera.

Dove vedere Celtic Milan tv streaming – Tutti i dettagli

Questa sfida servirà ad Amorim per valutare le prime giornate di lavoro e dover poter intervenire nei prossimi giorni sul campo. Sullo stesso piano c’è la società rossonera, già attiva in sede di mercato e al lavoro per accontentare le richieste del tecnico.

La sfida fra Celtic e Milan sarà visibile solo a pagamento. La partita sarà infatti in diretta su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI), su Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI) e in streaming su NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI). Dopo questo impegno, il Milan scenderà nuovamente in campo per le seguenti amichevoli estive prima dell’inizio ufficiale della stagione 2026/27: