Celtic Milan in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Celtic Milan in streaming gratis, prima amichevole estiva per la formazione rossonera.
In attesa dell’inizio ufficiale della stagione, che partirà con il campionato, la formazione di Ruben Amorim avrà l’occasione di scendere in campo, dopo qualche settimana di allenamenti, in una amichevole contro la formazione scozzese campione in carica.
Celtic Milan in streaming gratis
Celtic-Milan, match amichevole in questa estate 2026, si terrà al Celtic Park di Glasgow, il 25 luglio 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 16.00.
Celtic Milan in streaming gratis – Tutti i dettagli
Questa sfida servirà ad Amorim per valutare le prime giornate di lavoro e dover poter intervenire nei prossimi giorni sul campo. Sullo stesso piano c’è la società rossonera, già attiva in sede di mercato e al lavoro per accontentare le richieste del tecnico.
La sfida fra Celtic e Milan sarà visibile solo a pagamento. La partita sarà infatti in diretta su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI), su Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI) e in streaming su NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI). Dopo questo impegno, il Milan scenderà nuovamente in campo per le seguenti amichevoli estive prima dell’inizio ufficiale della stagione 2026/27:
- Milan-Inter (5 agosto)
- Chelsea-Milan (9 agosto)
- Milan-Manchester United (15 agosto)