Primo CdA di Carnevali alla Juve: focus sui conti e distensione con Tether

Al centro del CdA sono finiti principalmente i conti e le priorità gestionali della società , mentre, secondo quanto appreso da Tuttosport , non sarebbero stati affrontati direttamente né i temi legati al calciomercato né le questioni tecniche. L’attenzione si è quindi concentrata sulla struttura aziendale , sulle relazioni interne e sulle linee da seguire per accompagnare il percorso di rilancio della Juventus .

Carnevali debutta in CdA . Ieri mattina si è tenuto il primo Consiglio di Amministrazione successivo alla nomina di Giovanni Carnevali ad amministratore delegato. Il manager non era fisicamente presente alla riunione del Consiglio, essendo impegnato a Milano negli incontri presso la sede della Lega Calcio Serie A , ma ha partecipato ai lavori attraverso un collegamento da remoto.

Le priorità del nuovo corso

La riunione ha fatto seguito alla cena organizzata mercoledì sera al JHotel, alla quale ha partecipato quasi tutto il Consiglio di amministrazione. L’incontro informale, promosso dal presidente Gianluca Ferrero insieme allo stesso Carnevali, è servito soprattutto a favorire una conoscenza più approfondita tra i componenti del board e ad avviare il nuovo corso societario.

Alla cena ha preso parte anche Luciano Spalletti, che ha avuto l’occasione di salutare e conoscere personalmente i membri del Consiglio. Un passaggio volto a rafforzare il rapporto tra la guida tecnica e il vertice societario, in un clima descritto come disteso e cordiale, sensibilmente diverso rispetto alla maggiore freddezza che aveva caratterizzato alcuni momenti della precedente gestione.

La Juventus punta ora sulla capacità di Carnevali di riportare stabilità, chiarezza e una più netta suddivisione delle responsabilità all’interno del club. La proprietà gli ha affidato un ruolo centrale non soltanto nella ricostruzione dell’area sportiva, ma anche nel riassetto della macchina societaria, dopo una fase nella quale alcune scelte manageriali – compresa quella relativa a Damien Comolli – sarebbero state oggetto di una valutazione critica anche internamente.