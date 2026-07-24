Guai per Volpato: fermato per eccesso di velocità a Sidney è risultato positivo alla cocaina

Cristian Volpato, attaccante classe 2003 in forza al Sassuolo e impegnato ai Mondiali con l’Australia, è stato fermato due volte dalla polizia di Sydney per eccesso di velocità e durante i test effettuati dagli agenti sarebbe stata riscontrata una sua positività alla cocaina. Per il calciatore è arrivata prima la multa e poi la sospensione della patente internazionale per sei mesi.
Secondo quanto riferito dalla polizia australiana, il calciatore neroverde sarebbe stato fermato due volte, mentre guidava una BMW, sull’Anzac Bridge tra Pyrmont e Glebe Island a Sydney: la prima intorno alle 23.00 di giovedì sera, venendo multato per aver superato di 20 km/h il limite di velocità di 60; la seconda verso l’1 di notte dopo che la polizia aveva rilevato una velocità di 109 km/h sullo stesso tratto di strada.
Dopo aver effettuato i test a bordo strada, in cui è stato riscontrato un risultato preliminare positivo alla cocaina, la polizia ha prelevato un secondo campione di fluido orale, inviato per ulteriori analisi. Gli accertamenti sono ancora in corso e il risultato del test stradale dovrà quindi essere confermato prima di eventuali ulteriori conseguenze. Al primo fermo, aggiunge la polizia, Volpato sarebbe stato sottoposto a un controllo alcolemico, risultato poi negativo.
La conferma della positività, quindi, dipenderà dall’analisi di laboratorio del secondo campione raccolto dagli agenti. Fino al completamento degli accertamenti, non è possibile stabilire in modo definitivo la presenza della sostanza né anticipare eventuali contestazioni aggiuntive. La polizia, inoltre, ha confermato che le indagini proseguono. Proprio per questo, a Volpato al momento non è stata mossa alcuna accusa penale, ma comunque rischia moltissimo visto le rigidissime regole antidoping della Federcalcio australiana: giocatori e dirigenti che risultano positivi a sostanze proibite senza una valida esenzione per uso terapeutico possono essere squalificati fino a quattro anni. Fiato sospeso anche per il Sassuolo, con cui è sotto contratto fino al 2028.