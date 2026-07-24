Guai per Volpato: fermato per eccesso di velocità a Sidney è risultato positivo alla cocaina

Dopo aver effettuato i test a bordo strada, in cui è stato riscontrato un risultato preliminare positivo alla cocaina, la polizia ha prelevato un secondo campione di fluido orale, inviato per ulteriori analisi. Gli accertamenti sono ancora in corso e il risultato del test stradale dovrà quindi essere confermato prima di eventuali ulteriori conseguenze. Al primo fermo, aggiunge la polizia, Volpato sarebbe stato sottoposto a un controllo alcolemico, risultato poi negativo.

La conferma della positività, quindi, dipenderà dall’analisi di laboratorio del secondo campione raccolto dagli agenti. Fino al completamento degli accertamenti, non è possibile stabilire in modo definitivo la presenza della sostanza né anticipare eventuali contestazioni aggiuntive. La polizia, inoltre, ha confermato che le indagini proseguono. Proprio per questo, a Volpato al momento non è stata mossa alcuna accusa penale, ma comunque rischia moltissimo visto le rigidissime regole antidoping della Federcalcio australiana: giocatori e dirigenti che risultano positivi a sostanze proibite senza una valida esenzione per uso terapeutico possono essere squalificati fino a quattro anni. Fiato sospeso anche per il Sassuolo, con cui è sotto contratto fino al 2028.